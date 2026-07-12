Haaland Norveç hakkında konuştu: “Artık kendimizi gösterme vakti geldi”

Norveç milli takımı 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesini tamamlamış olsa da, Erling Haaland için bu turnuva sadece sıradan bir sayfa değil, yeni bir dönemin başlangıcının işareti oldu. Yıldız forvet, takımının performansı, Brezilya'ya karşı alınan galibiyet ve İngiltere ile oynanan zorlu maçın ardından Norveç futbolunun geleceği hakkında açık konuştu.

“Bu benim uzun yıllardır hedefimdi”

Erling Haaland için Dünya Kupası'nda Norveç'in onurunu korumak, uzun yıllardır kurduğu en büyük hayallerden biriydi. Haaland'a göre 2026 Dünya Kupası, Norveç milli takımına büyük sahneye çıkma fırsatı tanıdı.

“Bu benim uzun yıllardır hedefimdi. Sanırım bu turnuvadan sonra Norveç'i futbol dünyasına tanıtabildik” dedi Haaland.

Haaland, en önemli görevin bir kez iyi oynamak değil, bu seviyeyi istikrarlı bir şekilde korumak olduğunu vurguladı.

Brezilya'ya karşı galibiyet — yeni bir güven kaynağı

Norveç için turnuvadaki en parlak anlardan biri Brezilya maçıydı. Haaland, bu galibiyeti takımın potansiyelini gösteren önemli bir kanıt olarak değerlendirdi.

Ona göre Norveç, dünyanın en güçlü milli takımlarından birine karşı sadece rekabet etmekle kalmayıp, aynı zamanda kazanabileceğini de kanıtladı.

İngiltere'ye mağlubiyet, ama pes etmek yok

Norveç bir sonraki turda İngiltere'ye boyun eğdi. Ancak Haaland bu sonucu sadece bir mağlubiyet olarak görmüyor.

Haaland, Norveç'in İngiltere'yi ciddi bir mücadeleye zorladığını ve maçın farklı sonuçlanabileceğini belirtti.

“Sonunda İngiltere'ye kaybettik ama onları ciddi bir mücadeleye zorladık. Belki her şey çok daha farklı bitebilirdi” dedi.

Bu sözler, takımın moralinin bozulmadığını, aksine geleceğe olan inancın güçlendiğini gösteriyor.

“Harika bir nesil oluşturduk”

Haaland, Norveç milli takımının geleceğine büyük umutlarla bakıyor. Ona göre önümüzdeki Dünya ve Avrupa Şampiyonaları, bu neslin kendini tam anlamıyla göstermesi için bir fırsat olacak.

“Önümüzde Dünya ve Avrupa Şampiyonaları var. Bence artık kendimizi gerçekten gösterme vakti geldi. Harika bir nesil oluşturduk” dedi Haaland.

Norveç 2026 Dünya Kupası'ndan kupasız ayrılmış olabilir. Ancak Haaland'ın sözlerinden anlaşıldığı üzere, bu takım için hikaye henüz yeni başlıyor.

Sizce Norveç, gelecek büyük turnuvalarda gerçekten güçlü bir aday haline gelebilir mi?