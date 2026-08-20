Tyson Fury ve Anthony Joshua maçı için sözleşme imzalandı

Boks dünyasının uzun süredir beklediği karşılaşma nihayet gerçekleşebilir. Tyson Fury ve Anthony Joshua arasında 20 Kasım'da New York'ta yapılması planlanan maç için sözleşme imzalandığına dair haberler yayıldı.

En ilginç nokta ise daha önce maçın 2027'ye ertelenebileceğinin söylenmesiydi. Şimdi ise iki Britanyalı boksör arasındaki mücadele çok daha erken yapılabilir.

Maç neden cuma gününe planlandı?

Haberlere göre mücadele cuma — 20 Kasım günü yapılması planlanıyor. Bu sıra dışı tercihin, ABD'deki büyük spor organizasyonlarıyla rekabeti azaltmak ve Amerikalı izleyiciler için uygun yayın saatine uyum sağlamak amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Boxing Scene ve diğer kaynaklar da maç için New York, özellikle de Madison Square Garden seçeneğinin görüşüldüğünü doğruluyor.

Ancak önemli bir ayrıntı var: Maçla ilgili resmi duyuru henüz tamamlanmış değil. Bazı kaynaklar sözleşmelerin imzalandığını bildirirken, diğerleri salon seçimi ve bazı anlaşmaların hâlâ sonuçlandırılması gerektiğini yazıyor.

İki devin rekorları

Boksör Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik Tyson Fury 36 2 1 Anthony Joshua 30 4 —

On yıllık bekleyişin ardından gelen maç

Fury ile Joshua arasındaki olası karşılaşma, boks dünyasında uzun yıllardır bekleniyor. Daha önce maçın 2027'ye ertelenebileceği veya tamamen farklı bir tarihe alınabileceği yönünde çeşitli haberler çıkmıştı.

Şimdi ise 20 Kasım tarihi ve New York seçeneği ciddi şekilde görüşülüyor. Tüm organizasyonel konular çözüme kavuşturulup maç resmen duyurulursa, bu karşılaşmanın 2026'nın en büyük boks olaylarından biri olacağı kesin.

Fury — Joshua maçı nihayet gerçekleşmenin eşiğinde, ancak resmi duyuruya kadar bazı konular hâlâ belirsizliğini koruyor.

Maç hakkında kısa bilgiler

Tarih: 20 Kasım 2026;

Gün: cuma;

Şehir: New York;

Muhtemel arena: Madison Square Garden;

Durum: anlaşma yapıldığına dair haberler var, resmi onay bekleniyor;

Karşılaşma: Tyson Fury — Anthony Joshua.

Sizce yıllardır beklenen Fury — Joshua maçını kim kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu haberi Telegram'da ve diğer sosyal medya platformlarında boksseverlerle paylaşın.