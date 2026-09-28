iPhone Duo için ilk sıra dışı uygulama geliştirildi

·7·Teknoloji
iPhone Duo için ilk sıra dışı uygulama geliştirildi

Yeni iPhone Duo akıllı telefonu henüz satışa sunulmamış olsa da, onun için ilk özgün ve ilgi çekici uygulama tanıtıldı. Ixbt.com'un haberine göre, bağımsız geliştirici Vidit Bhargava, katlanabilir cihazın iki ekranını kullanarak retro tarzda bir oynatıcı oluşturdu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Duo-Man adlı bu uygulama, geçen yüzyılın efsanevi Walkman kaset çalarlarının çalışma sürecini mükemmel bir şekilde taklit ediyor. Kullanıcı cihazı açıp müzik seçiyor ve sanki "kaseti yerleştiriyor", ardından cihazı kapattıktan sonra dinlemeye başlıyor.

Standart dışı yaklaşım ve nostalji

Geliştirici, gerçek bir Walkman cihazının tuş basma seslerini ve mekanik gürültülerini özel olarak kaydedip uygulamaya dahil ettiğini belirtti. Bu, kullanıcıya çok daha gerçekçi bir deneyim sunuyor.

Bhargava, uzun süredir eski oynatıcıların hayranı olduğunu vurguladı. Bir hackathon için fikir ararken, katlanabilir ekranların mekanizmasının ona kasetli bir teybin kapağını hatırlattığını söyledi.

Günümüzde gençler arasında kasetler, CD'ler ve eski cihazlar dahil olmak üzere retro teknolojilere olan ilgi artıyor. Duo-Man uygulaması tam olarak bu küresel trendle örtüşerek sosyal medyada hızla popüler hale geldi.

Uygulamanın gelecekteki özellikleri

  • Apple Music ve yerel ses dosyaları desteği
  • Apple Pencil kullanarak kaseti manuel olarak "sarma" imkanı
  • Orijinal Walkman gibi hızlı ileri ve geri sarma işlevleri
  • Gelecekte Spotify hizmetini entegre etme planları
Başlangıçta bir hackathon'da sergilenip ödül kazanan bu proje, sosyal ağlarda milyonlarca izlenme topladı. Yoğun ilgiden ilham alan yazar, şimdi onu tam teşekküllü bir ticari uygulamaya dönüştürmek için çalışmalara başladı.

AppleiPhone DuoDuo-ManTeknolojiUygulama
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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