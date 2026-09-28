SpaceX tarihinde ilk kez Starship ile Starlink V3 uydularını yörüngeye fırlattı

·3·Teknoloji
SpaceX tarihinde ilk kez Starship ile Starlink V3 uydularını yörüngeye fırlattı

Ixbt.com'un haberine göre, Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uzay teknolojileri tarihinde önemli bir dönüm noktasını başarıyla tamamladı. İlk kez yörüngeye başarıyla fırlatılan Starship ağır yük roketi, faydalı yükü dağıtmaya başlayarak ilk Starlink V3 uydularını uzaya başarıyla ulaştırdı ve onlarla kararlı bir bağlantı kuruldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu test uçuşu SpaceX için bir sonraki önemli adım oldu. Edinilen bilgilere göre, bu şirketin ağır roketini uzaya fırlatma konusundaki on dördüncü test uçuşu niteliğindedir. Roketin toplamda 26 adet yeni nesil Starlink V3 cihazını yörüngeye taşıması öngörülmüş olup, bunların ardışık ayrılma sürecinin yaklaşık 30 dakika sürmesi planlanmıştır.

Yeni nesil uyduların teknik kapasiteleri

Starlink temsilcilerinin resmi açıklamasına göre, bu türdeki uzay araçlarının uzaya fırlatılması, küresel internet ağının imkanlarını önemli ölçüde genişletecek. Yeni seri, toplamda uydu ağının bant genişliğine 26 Tbit/s daha ekleme kapasitesine sahip. Bu durum, dünya genelindeki kullanıcılara daha hızlı ve kararlı bir bağlantı sunacak.

Her bir Starlink V3 cihazı, downlink (indirme) kanalı üzerinden 1 Tbit/s'ye kadar, uplink (yükleme) kanalı üzerinden ise 160 Gbit/s'ye kadar veri iletim kapasitesine sahip. Dikkat çekici olan ise, sunulan teknik özelliklere göre yeni cihazların, kendinden önceki Starlink V2 nesline kıyasla indirme hızı bakımından yaklaşık 10 kat, yükleme hızı bakımından ise 22 kat daha üstün olmasıdır.

Modernize edilmiş teknolojilerin etkisi

Böylesine devasa hız ve verimlilik göstergelerine tesadüfen ulaşılmadı. Uzmanların açıklamasına göre, bu yüksek performans, kökten yenilenmiş faz dizili antenler ve geliştirilmiş lazer iletişim sistemleri sayesinde sağlandı. Bu teknolojiler, verilerin uzayda çok yüksek hızda iletilmesini ve uydular arasında karşılıklı kararlı bağlantının korunmasını mümkün kılıyor.

Makalenin yayınlandığı sırada uyduların ardışık olarak yörüngeye yerleştirilme süreci başarıyla devam ediyordu. Uzmanlar, bu başarılı adımın gelecekte küresel internet kapsamını daha da genişletmek ve Starship roketini ticari kullanıma tam olarak hazırlamak yolunda büyük bir dönüm noktası olacağını vurguluyor.

SpaceXStarshipStarlink V3UzayTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Starship uzay aracı tarihte ilk kez yörüngeye ulaştıStarship uzay aracı tarihte ilk kez yörüngeye ulaştıBugün 18:51SpaceX, Falcon 9 roketi için siparişleri durdurduSpaceX, Falcon 9 roketi için siparişleri durdurdu22 Eylül 00:51Uzay aracı okyanustan dönüyor: Starship S40, TX üssüne ulaşıyorUzay aracı okyanustan dönüyor: Starship S40, TX üssüne ulaşıyor6 Eylül 02:29SpaceX tarihinde ilk kez Starship uzay aracıyla Starlink V3 uydularını yörüngeye fırlatmayı planlıyorSpaceX tarihinde ilk kez Starship uzay aracıyla Starlink V3 uydularını yörüngeye fırlatmayı planlıyor1 Eylül 13:54Starship V3 uzay uçuş maliyetlerini önemli ölçüde düşürecekStarship V3 uzay uçuş maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek30 Ağustos 13:50SpaceX, okyanusta yüzen Starship aracını özel bir gemiye başarıyla yüklediSpaceX, okyanusta yüzen Starship aracını özel bir gemiye başarıyla yükledi27 Ağustos 21:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti