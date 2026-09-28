SpaceX tarihinde ilk kez Starship ile Starlink V3 uydularını yörüngeye fırlattı

Ixbt.com'un haberine göre, Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uzay teknolojileri tarihinde önemli bir dönüm noktasını başarıyla tamamladı. İlk kez yörüngeye başarıyla fırlatılan Starship ağır yük roketi, faydalı yükü dağıtmaya başlayarak ilk Starlink V3 uydularını uzaya başarıyla ulaştırdı ve onlarla kararlı bir bağlantı kuruldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu test uçuşu SpaceX için bir sonraki önemli adım oldu. Edinilen bilgilere göre, bu şirketin ağır roketini uzaya fırlatma konusundaki on dördüncü test uçuşu niteliğindedir. Roketin toplamda 26 adet yeni nesil Starlink V3 cihazını yörüngeye taşıması öngörülmüş olup, bunların ardışık ayrılma sürecinin yaklaşık 30 dakika sürmesi planlanmıştır.

Yeni nesil uyduların teknik kapasiteleri

Starlink temsilcilerinin resmi açıklamasına göre, bu türdeki uzay araçlarının uzaya fırlatılması, küresel internet ağının imkanlarını önemli ölçüde genişletecek. Yeni seri, toplamda uydu ağının bant genişliğine 26 Tbit/s daha ekleme kapasitesine sahip. Bu durum, dünya genelindeki kullanıcılara daha hızlı ve kararlı bir bağlantı sunacak.

Her bir Starlink V3 cihazı, downlink (indirme) kanalı üzerinden 1 Tbit/s'ye kadar, uplink (yükleme) kanalı üzerinden ise 160 Gbit/s'ye kadar veri iletim kapasitesine sahip. Dikkat çekici olan ise, sunulan teknik özelliklere göre yeni cihazların, kendinden önceki Starlink V2 nesline kıyasla indirme hızı bakımından yaklaşık 10 kat, yükleme hızı bakımından ise 22 kat daha üstün olmasıdır.

Modernize edilmiş teknolojilerin etkisi

Böylesine devasa hız ve verimlilik göstergelerine tesadüfen ulaşılmadı. Uzmanların açıklamasına göre, bu yüksek performans, kökten yenilenmiş faz dizili antenler ve geliştirilmiş lazer iletişim sistemleri sayesinde sağlandı. Bu teknolojiler, verilerin uzayda çok yüksek hızda iletilmesini ve uydular arasında karşılıklı kararlı bağlantının korunmasını mümkün kılıyor.

Makalenin yayınlandığı sırada uyduların ardışık olarak yörüngeye yerleştirilme süreci başarıyla devam ediyordu. Uzmanlar, bu başarılı adımın gelecekte küresel internet kapsamını daha da genişletmek ve Starship roketini ticari kullanıma tam olarak hazırlamak yolunda büyük bir dönüm noktası olacağını vurguluyor.