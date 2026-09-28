Motorola yeni geniş formatlı katlanabilir akıllı telefon hazırlıyor

·2·Teknoloji
Motorola yeni geniş formatlı katlanabilir akıllı telefon hazırlıyor

Akıllı telefon pazarında katlanabilir cihaz segmenti giderek genişlerken, Motorola da modern trendlerin gerisinde kalmamaya çalışıyor. ixbt.com verilerine göre marka, daha geniş bir en-boy oranına sahip yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor ve hatta cihazın ilk görselleri internete sızdırıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Android Headlines tarafından yayınlanan renderlar ilk sızıntılara dayanıyor ve bunlardan yola çıkarak gelecekte sunulacak nihai cihazın tasarım açısından biraz farklı olabileceği söylenebilir. Yine de bu konsept görseller, şirketin gelecekteki amiral gemisi cihazlarının nasıl görüneceğine dair ilk izlenimi veriyor.

Teknik özellikler ve boyutlar

Kaynağa göre, yeni nesil cihazın iç kısmında 6,92 inç diyagonal boyuta sahip büyütülmüş bir ana ekran bulunacak. Ayrıca kullanıcı kolaylığı için dış tarafta 4,97 inçlik ek bir ekranın yer alması bekleniyor; bu da akıllı telefonun kapalı durumdayken bile tam kapasiteyle kullanılabilmesini sağlayacak.

Cihazın boyutları hakkında da daha net bilgiler mevcut. Buna göre, açık yani katlanmamış haldeki boyutlar 149 × 110 × 5,8 mm olacak. Akıllı telefon kapalı durumdayken kalınlığı 12,6 mm'ye ulaşırken, genişliği ve yüksekliği sırasıyla 110 ve 76 mm olacak.

Tasarım ve renk paleti

Mobil cihazın arka panelindeki ana kamera modülü iki lens içeriyor. Motorola her zamanki gibi tasarım ve renk uyumuna özel önem vererek, geleneksel iş birliği kapsamında Pantone paletini kullanmaya devam edecek.

Gelen bilgilere göre, müşterilere yeni modeli Pantone Coriander ve Dark Botanical Garden renklerinde, yani açık kahverengi ve koyu yeşil tonlarında satın alma imkanı sunulacak. Bu renkler, cihazın dış görünümüne daha fazla çekicilik katacak.

Şu aşamada yeni cihazın hangi teknik özelliklere, özellikle hangi işlemciye sahip olacağı ve tam bir amiral gemisi seviyesini karşılayıp karşılamayacağı belirsizliğini koruyor. Yine de sektör gözlemcileri, Motorola'nın gelecekte bu modelin detaylarını resmen açıklamasını bekliyor.

MotorolaAkıllı TelefonlarTeknolojilerGadgetlarAndroid Headlines
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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