ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Manchester City kulübünün finansal ihlallerinin İngiltere Premier Lig'deki adalet ilkesine gölge düşürdüğünü vurguladı. Ixbt.com ve yabancı basından gelen bilgilere göre, deneyimli teknik adam, finansal kuralların ihlal edilmesinin on yılı aşkın bir süredir sportif adaleti zedelediğini ve hiçbir cezanın verilen zararı tam olarak telafi edemeyeceğini belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son raporlar, Manchester City'nin 2009-2018 yılları arasında Premier Lig'in finansal kurallarına ilişkin 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulunduğunu doğruladı. Bu dokuz yıllık dönemde Manchester kulübü üç şampiyonluk, bir FA Cup ve üç kez Lig Kupası kazanmıştı. O dönemdeki unutulmaz anlar, Sergio Agüero'nun dramatik golleri de dahil olmak üzere, artık kamuoyu ve uzmanlar tarafından ciddi şekilde sorgulanıyor.

Finansal kısıtlamalar ve eşitsiz rekabet

Pochettino, Tottenham'ı çalıştırdığı dönemdeki finansal kısıtlamaları hatırlattı. Kendisinin ifadesine göre kulüp, yeni stadyum inşaatını finanse etmek amacıyla tam 18 ay boyunca hiçbir futbolcu transfer etmedi ve sıkı bir tasarruf politikasıyla çalıştı. Buna rağmen Tottenham, 2017/18 sezonunda üçüncü olmuş, bir yıl önce ise finansal kuralları ihlal ettiği iddia edilen Chelsea'nin ardından ikinci sırada yer almıştı.

ABD milli takımının Şili ile oynayacağı maç öncesinde tercüman aracılığıyla görüşlerini dile getiren Arjantinli teknik adam, bu denli büyük çaplı ihlallerin denetleyiciler tarafından bu kadar uzun süre fark edilmemesine şaşırdığını ifade etti. Pochettino, "115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulunulduğunda, adil olması için nasıl bir ceza verilmesi gerektiğini anlamak çok zor" dedi.

Denetim mekanizmalarındaki eksiklikler

Nottingham Forest veya Everton gibi kulüplerin ihlaller nedeniyle puan silme veya para cezası gibi yaptırımlarla karşılaştığını, ancak Manchester City ile ilgili durumun tamamen farklı bir boyut kazandığını belirtti. Mauricio Pochettino, bu tür ihlallere izin verildiği bir dönemde denetim kurumlarının nerede olduğunu sorguladı.

Eski Chelsea çalıştırıcısı, bu durumun geçmişteki başarılara da gölge düşürdüğünü vurguladı. Ona göre, eğer suçlamalar doğrulanırsa, geçen yıllar boyunca saf sportif adaletin mevcut olmadığı ve taraftarların kandırıldığı anlamına geliyor. Teknik adam, bu durumun gelecekte tüm kulüpler için eşit şartların oluşturulmasına hizmet etmesini umduğunu belirtti.