Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası finali sonrası Lionel Messi ile yaptığı konuşmayı açıkladı

İspanya milli takımı ve Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası finalinin ardından Lionel Messi ile gerçekleştirdiği duygusal konuşmanın detaylarını paylaştı. The Guardian'a verdiği röportajda 19 yaşındaki yetenek, finalde Arjantin'e karşı kazanılan zaferden sonra efsanevi oyuncuya neler söylediğini anlattı. Bu karşılaşma sadece İspanya'ya dünya şampiyonluğunu getirmekle kalmadı, aynı zamanda dünya futbolunda nesil değişiminin sembolü haline geldi. Goal.com bunu bildiriyor.

Hatırlatmak gerekirse, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın finali büyük bir çekişmeye sahne oldu. Dramatik geçen mücadelede Ferran Torres'in uzatmalardaki golü İspanya'ya galibiyeti getirdi. Bu zafer, genç Yamal'ın dünya şampiyonu olmasını sağlarken, dünyanın en parlak genç yeteneği olduğunu bir kez daha kanıtladı. Diğer taraftan bu mağlubiyet, 39 yaşındaki Lionel Messi'nin uluslararası kariyerine hüzünlü bir son getirdi.

Maç sonu sahada yaşanan görüntüler tüm dünyanın dikkatini çekti: Bir tarafta gözyaşları içinde üzgün bir Messi, diğer tarafta ise zafer sarhoşu bir Yamal vardı. O coşkulu anlarda Barcelona altyapısından yetişen genç yıldız, kendisinden önceki efsanenin yanına giderek onunla samimi bir şekilde konuşmayı tercih etti. Yamal, o anlarda tecrübeli futbolcunun spor tarihindeki eşsiz yerini takdir etmek istediğini belirtti.

Samimi bir minnet ve kalpten gelen sözler

Genç kanat oyuncusu, bu hareketinin kameralara yönelik bir şov veya yapmacık bir tavır olmadığını vurguladı. İzleyicilerin dikkatini çekmek için değil, tamamen içinden gelen duygularla hareket ettiğini ifade etti.şeklinde açıkladı Lamine Yamal, The Guardian'a verdiği röportajda. Bu adımın sadece güzel bir fotoğraf karesi için değil, içsel bir ihtiyaçtan kaynaklandığını ekledi.

Konuşma sırasında futbolcular arasında internet fenomeni haline gelen o meşhur fotoğraf da anıldı. Lamine bebekken Lionel Messi'nin onu yıkadığı arşiv fotoğrafı tüm dünyaya yayılarak gerçek bir futbol folkloruna dönüşmüştü. Ancak Yamal, başlangıçta bu fotoğrafın yayınlanmasına karşı çıktığını ve babasından onu silmesini istediğini itiraf etti.

Kanat oyuncusu, o dönemde gereksiz kıyaslamalardan ve baskıdan kaçınmak istediğini açıkladı. "Messi olmak istemiyordum, sadece Lamine olmak istiyordum," diyor. Futbolcu, kendi yolunu bağımsız bir şekilde çizmek ve sadece kendi emeğiyle zirveye ulaşmayı hedeflediğini vurguladı. Şimdi ise hedefine ulaşarak dünya şampiyonu unvanını kazandı ve dünyanın en iyi oyuncuları arasında yerini aldı.