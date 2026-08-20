Bernardo Silva, Real Madrid formasıyla Kylian Mbappe ile oynamaya hazır

Deneyimli orta saha oyuncusu Bernardo Silva, sezon öncesi hazırlıklarını başarıyla tamamlayarak Real Madrid formasıyla La Liga'daki ilk maçına çıkmak için yoğun bir hazırlık sürecinden geçiyor. Portekizli futbolcu yeni takımına hızla uyum sağladı ve İspanya'nın başkentinde kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır. Madrid ekibi, La Liga'daki bir sonraki maçında deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak. Bu haber Goal.com tarafından bildirildi.

Goal.com'un haberine göre Bernardo Silva'nın Madrid ekibine transferi, eski takım arkadaşı Kylian Mbappe ile yeniden aynı takımda oynama fırsatı sundu. İki futbolcu daha önce Monaco formasıyla harika bir iş birliği kurmuştu. Silva, Fransa kulübünde birlikte geçirdikleri iki yılı hatırlatarak o dönemde ikisinin de çok genç olduğunu vurguladı.

Monaco'daki iş birliği ve yeni fırsatlar

Real Madrid'in resmi internet sitesine verdiği röportajda Bernardo Silva, Fransız forvetle geçmişte yaşadıkları ve geleceğe yönelik planları hakkında konuştu. Portekizli futbolcuya göre Mbappe de kendisi de o dönemde çok genç olmalarına rağmen sahada güçlü bir uyum yakalamayı başarmıştı. Sonraki yıllarda Şampiyonlar Ligi ve milli takımlar düzeyinde rakip olarak karşılaşan ikili, şimdi yeniden aynı forma altında buluştu.

Silva, takım arkadaşı hakkında övgü dolu ifadeler kullanarak onu maçın kaderini tek başına değiştirebilen benzersiz bir futbolcu olarak tanımladı. Kylian, attığı goller ve oluşturduğu pozisyonlarla her maçta takıma büyük katkı sağlıyor diye ekledi Portekizli orta saha oyuncusu. İkili, Monaco'daki eski iş birliklerini yeniden canlandırarak Real Madrid taraftarlarına büyük mutluluk yaşatmayı hedefliyor.

Şampiyonluk yarışı ve Espanyol maçı

Katalonya'ya giden Real Madrid, İspanya futbolunun ne kadar zorlu olduğunun farkında. Silva, şampiyonluk mücadelesinde her puanın altın değerinde olduğunu ve Espanyol'u yenmenin önemini vurguladı. La Liga şampiyonluğu için çok fazla puan kaybetme lüksleri olmadığını bilen takım, tüm maçlara aynı ciddiyetle yaklaşmak zorunda.

Deneyimli futbolcuya göre orta sıra takımlarına karşı oynanan maçlar da büyük takımlara karşı mücadeleler kadar önemli. Real Madrid, sezona güçlü bir başlangıç yaparak ilk maçtan itibaren üç puanı kazanmak için elinden geleni yapacak. Bu karşılaşma, takımın İspanya şampiyonasındaki uzun ve zorlu yolculuğundaki ilk ciddi sınavlardan biri olacak.