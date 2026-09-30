Özbekistan milli takımının yetenekli kanat oyuncusu ve İsviçre Süper Ligi temsilcisi Lugano'nun lejyoneri Behruzbek Karimov, Avrupa futbolundaki kariyeri, fiziksel yüklemeler ve ilk 11 için verilen çetin mücadele hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Genç savunmacı, Fabio Cannavaro’nun yerel liglerdeki düşük yoğunluk hakkındaki görüşlerine değinirken, İsviçre'de her 3-4 günde bir maç oynandığını ve Lugano'da fiziksel hazırlık konusunda hiçbir sorun yaşanmadığını özellikle vurguladı.

Ayrıca kendi pozisyonundaki ana rakibi olan, Inter altyapısından yetişen deneyimli İtalyan Mattia Zanotti ile arasındaki rekabete de açıklık getirdi. Son maçlarda ilk 11'deki yerini sağlamlaştıran Özbek lejyoner, İtalyan meslektaşıyla samimi arkadaş olduklarını ancak yoğun maç takviminin her ikisine de geniş bir oyun alanı ve fırsat tanıdığını belirtti.

“Avrupa'daki 3 günlük tempo, Zanotti ile dostluk ve rekabetin faydaları”: 5 ana nokta

Behruzbek Karimov'un röportajı ve İsviçre'deki kariyeriyle ilgili en önemli gerçekler:

İsviçre'de yüksek yoğunluk: Futbolcu, Avrupa'daki takvimin çok yoğun olduğunu, her 3-4 günde bir düzenli maç yapıldığını ve bunun fiziksel duruma olumlu yansıdığını söyledi;

Cannavaro'nun fikrine pratik yanıt: Lugano'da yüksek tempo ve fiziksel yüklemelerle ilgili hiçbir zorluk yaşanmadığını ifade etti;

Mattia Zanotti ile sağlıklı rekabet: İtalyan savunmacı ile aynı pozisyonda oynamasına rağmen, aralarındaki ilişkinin samimi ve dostane olduğunu açıkladı;

İlk 11'deki üstünlük: Son haftalarda Özbek lejyoner, deneyimli rakibini yedek kulübesine çekerek ilk 11'de düzenli olarak yer almaya başladı;

Her iki futbolcuya da yeterli fırsat: Turnuvaların çokluğu nedeniyle her iki kanat oyuncusu da yeterli oyun süresi bulabiliyor.

Behruzbek Karimov ve Mattia Zanotti'nin Lugano'daki rekabet analizi

Özbek futbolcunun Avrupa liglerindeki durumu, rekabet ortamı ve takvim analizi:

Analiz kriterleri ve parametreler Behruzbek Karimov (Özbekistan) Mattia Zanotti (İtalya) Kulüp ve turnuva statüsü Lugano (İsviçre Süper Ligi, Konferans Ligi) Lugano (İsviçre Süper Ligi, İtalyan ekolü) Sahadaki pozisyon ve rol Sağ kanat bek / savunmacı Sağ kanat bek / savunmacı Rakiplerin karşılıklı ilişkisi “Arkadaşız, aramızda hiçbir olumsuzluk yok” Rekabeti doğru anlayarak antrenman yapıyor Son maçlardaki eğilim Maçtan maça güçlenerek ilk 11'i kazanıyor Önceki tek hakimiyetini kaybederek rotasyona giriyor Takvim ve fiziksel yükleme Her 3-4 günlük maç temposuna tamamen uyum sağladı Takvim yoğunluğu nedeniyle yeterli oyun süresi alıyor Fabio Cannavaro görüşlerine yanıt Avrupa futbolunun yoğunluğunu doğal bir durum olarak görüyor Avrupa standartlarına göre hazırlık yaptı

Futbol ve taktiksel uyum uzmanlığı: Karimov'un rekabette öne geçmesi neden büyük bir başarı?

Uzman sonuçları:

“İtalyan savunma ekolüne karşı zafer”: Mattia Zanotti, Inter akademisi sisteminden çıkmış, taktiksel açıdan iyi yetişmiş bir futbolcu olarak kabul edilir; genç Özbek savunmacının böyle bir rakiple mücadelede geri kalmayıp aksine kadroda ondan daha fazla öne çıkması, Karimov'un hızlı öğrenme yeteneğine ve askeri disipline sahip olduğunu kanıtlıyor;

“Her 3-4 günde bir maç rejimi” — profesyonel gelişim faktörü: Özbekistan Süper Ligi'ndendoğrudan Avrupa'ya giden çoğu futbolcu için haftada iki maç oynamak ağır bir darbe olur; ancak Behruzbek'in buna şikayet etmeden alışması, fonksiyonel hazırlığının yüksek seviyede olduğunu ve profesyonel yaşam tarzına sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösteriyor;

Milli takım için sağlam bir kalkan: Dünya Kupası elemelerindeki kritik maçlar öncesinde, Avrupa sahalarında her üç günde bir pişen, yüksek yoğunluklu bir kanat oyuncusuna sahip olmak, Özbekistan milli takımı teknik direktörü için büyük bir stratejik avantajdır.

Sizce Behruzbek Karimov, Lugano'daki bu istikrarlı ve verimli oyunuyla yakın gelecekte Avrupa'nın beş büyük liginden (İtalya, Almanya veya İngiltere) birine transfer olabilir mi? Cannavaro'nun vurguladığı yerel liglerdeki düşük tempo sorununu çözmek için Özbek kulüpleri nelere daha fazla odaklanmalı? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve İsviçre'deki vatandaşımızın başarılarını yansıtan bu özel analizi tüm futbolseverlerle paylaşın!