Suudi Arabistan mahkemesi Sri Lankalı bir vatandaşa idam cezası verdi

·35·Dünya
Suudi Arabistan mahkemesi Sri Lankalı bir vatandaşa idam cezası verdi

Suudi Arabistan’da çalışan Sri Lankalı vatandaş Sivarasa Anojan'ın temyiz mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırıldığı bildirildi, diye aktarıyor Asian Mirror.

Sivarasa Anojan, Sri Lanka'nın Ampara bölgesindeki Kalmunay şehrinin Natpiddimonay bölgesinden olan Tamil kökenli bir vatandaştır. Kendisi Suudi Arabistan’da çalışmaktaydı.

Davası, sosyal medyadaki dini içerikli bir tartışmanın ardından başladı. Anojan'ın, farklı dini gruplar arasındaki hararetli bir tartışma sırasında Facebook'ta bir yorum paylaştığı öğrenildi. Söz konusu yorumun İslam dinine ve Hz. Muhammed'e (s.a.v.) hakaret içerdiği değerlendirilmiş ve durum Suudi yetkililere bildirilmiştir.

Tartışma, bu yıl Kataragama şehrine yapılan geleneksel Hindu hac ziyaretiyle ilgili olayların ardından alevlendi. Hacılarla birlikte yüzlerce kilometre yol kat eden ve Subramaniam adındaki sokak köpeği sosyal medyada popüler olmuştu. Kalmunay'da bir Müslüman gencin köpeği tekmelediğini gösteren bir videonun yayılması üzerine kamuoyunda tepkiler oluştu. Bunun ardından farklı dini gruplar arasında sosyal medyada sert tartışmalar başladı.

Anojan, Temmuz 2026'da El-Ahsa Ceza Mahkemesi tarafından beş yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 3 milyon Suudi riyali para cezasına mahkûm edilmişti. Daha sonra avukatları mahkeme kararına itiraz etti. Temyiz başvurusu 25 Ağustos'ta ilgili mahkemeye sunuldu.

Ancak 17 Eylül'de görülen temyiz davası sonucunda cezanın hafifletilmediği, aksine ölüm cezasına çevrildiği bildirildi. Anojan'ın avukatı, bu kararı Sri Lanka'nın Riyad Büyükelçiliği'ne sözlü olarak iletti. Büyükelçiliğin mahkemenin resmi yazılı kararını beklediği belirtildi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, davayı Riyad'daki büyükelçilik aracılığıyla yakından takip ettiklerini ve Suudi hükümetiyle diplomatik görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Anojan'ın ailesi de Sri Lanka hükümetinden onun hayatını kurtarmak için acil önlem almasını talep etti.

Kaynağa göre aile, mahkeme süreci ve hukuki yardım ile ilgili bazı konularda da sorular yöneltti. Anojan'ın davasıyla ilgili hukuki ve diplomatik süreç devam ediyor.

Sri LankaSuudi ArabistanTemyizİdam CezasıDiplomasi
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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