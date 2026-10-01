Franco Mastantuono Arjantin kadrosuna dönüşünü ve Dünya Kupası'ndaki acı dolu anları anlattı

·4·Spor
Franco Mastantuono Arjantin kadrosuna dönüşünü ve Dünya Kupası'ndaki acı dolu anları anlattı

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndan sonraki ilk maçında Cordoba'da Bolivya'yı ağırladı ve sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Mario Alberto Kempes Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Lionel Scaloni'nin öğrencileri için yeni bir uluslararası dönemin başlangıcı oldu. Bu maçta genç yeteneklere ilk 11'de şans veren teknik direktör, takımda yeni bir sayfa açtı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Dünya Kupası'nı kaçırmanın hüznü ve yeni hedefler

TyC Sports'un haberine göre, bu maçta forma giyen hücum oyuncusu Franco Mastantuono, milli takıma başarılı dönüşünün ardından duygularını paylaştı. Eski River Plate yıldızı, 2026 Dünya Kupası için açıklanan 26 kişilik nihai kadroya alınmamasının kendisi için psikolojik olarak çok zor olduğunu gizlemedi. Kişisel hayal kırıklığına rağmen, turnuva boyunca 'La Albiceleste'yi uzaktan desteklediğini vurguladı.

19 yaşındaki futbolcu, acı dolu hatıralarından bahsederken, takımın Dünya Kupası'ndaki başarısının tüm Arjantin'i gururlandırdığını ifade etti. Artık tüm odağı, milli takımdaki yerini sağlamlaştırmak ve başlayan yeni dönemde kendini kanıtlamak.

«Dünya Kupası kadrosunun dışında kalmak çok zordu ama takım arkadaşlarımın ve Arjantin'in kazanmasını her zaman istedim ve destekledim,» dedi Mastantuono maç sonrasında. «Hepimizi gururlandıran harika bir Dünya Kupası geçirdiler. Şimdi ise kendimi iyi hissettiğim ve yeni fırsatların doğduğu bu yeni sürece odaklanıyorum.»

Yeni takım ve teknik direktörün güveni

Futbolcuya göre, yaz transfer döneminde Real Madrid'den Fiorentina'ya transfer olması, maç pratiği kazanmasında ve sahadaki keskinliğini geri kazanmasında önemli bir rol oynadı. Şu anda İtalyan kulübünde forma giyen genç yetenek, kendisine sahada taktiksel özgürlük tanıdığı için teknik direktör Lionel Scaloni'ye teşekkür etti.

Lionel Scaloni ise basın mensuplarına ve taraftarlara seslenerek, Franco Mastantuono, Leonel Flores ve Nico Paz gibi genç yetenekler üzerinde aşırı baskı kurulmamasını rica etti. Teknik direktör, potansiyellerini özgürce sergileyebilmeleri için uygun bir ortam yaratmanın önemini vurguladı. Bolivya karşısında Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero ve Jose Lopez'in attığı goller Arjantin'e rahat bir galibiyet getirirken, yeni nesil kendini tam anlamıyla gösterme fırsatı buldu.

Franco MastantuonoArjantinLionel ScaloniFiorentinaBolivya
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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