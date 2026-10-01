Lautaro Martínez, Lionel Messi'nin milli takımdaki veda maçı hakkında konuştu

Arjantin milli takımı forveti Lautaro Martínez, ülke futbol tarihinin en büyük oyuncusu Lionel Messi'nin uluslararası kariyerinin sona ermesinin takım için çok duygusal bir an olacağını itiraf etti. Telefe kanalına verdiği röportajda Interli forvet, bu geçiş dönemi ve yaklaşan veda gecesi hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Bolivya'ya karşı alınan farklı galibiyetin ardından takım, tüm dikkatini Lionel Messi'nin milli takımdaki son maçı olacak Benin karşılaşmasına çevirdi. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Córdoba'daki Estadio Mario Alberto Kempes'te oynanan maçta Arjantin, rakibini 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada perdeyi ceza sahası dışından attığı şık golle Lautaro Martínez açtı. Devre arasına kadar Nico Paz farkı ikiye çıkarırken, ikinci yarının başında geçici kaptan Cristian Romero kafa vuruşuyla üçüncü golü kaydetti. Maçın sonlarına doğru José Manuel López yakın mesafeden yaptığı vuruşla skoru belirledi.

Milli takımda yeni dönem ve duygular

Galibiyet sonrası basın toplantısında konuşan 29 yaşındaki forvet, milli formayı giymenin her zaman bir onur olduğunu vurguladı. Martínez'e göre takımda yeni bir döngü başlıyor ve Dünya Kupası tecrübesi olan oyuncular gençlere rehberlik etmeye devam edecek. Dünya Kupası'ndaki başarılı sürecin ardından yeniden bir araya gelen takımda, oyuncular arasındaki pozitif enerji değişmeden devam ediyor.

Lionel Messi, bu yılın 31 Ağustos tarihinde uluslararası futbol kariyerini noktalayacağını açıklamıştı. Efsane ismin son maçı, 6 Ekim'de Estadio Monumental'de Benin milli takımına karşı oynanacak. Bu karşılaşma, futbol efsanesinin milli takımdaki parlak dönemine son noktayı koyacak.

Efsanevi kaptanın uluslararası mirası

Yaklaşan veda gecesi hakkında konuşan Lautaro Martínez, bunun takım için duygusal açıdan çok zor geçeceğini gizlemedi:, dedi forvet.

Lionel Messi, uluslararası kariyeri boyunca Arjantin milli takımıyla zirveye ulaştı. 2021 ve 2024 Copa América zaferlerinin yanı sıra 2022 Dünya Kupası'nı kazanarak milli takım tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Şu anda MLS liginde Inter Miami forması giyen yıldız oyuncu için bu maç, milli takımdaki görkemli kariyerinin finali olacak.