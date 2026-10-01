Lautaro Martínez, Lionel Messi'nin milli takımdaki veda maçı hakkında konuştu

·2·Spor
Lautaro Martínez, Lionel Messi'nin milli takımdaki veda maçı hakkında konuştu

Arjantin milli takımı forveti Lautaro Martínez, ülke futbol tarihinin en büyük oyuncusu Lionel Messi'nin uluslararası kariyerinin sona ermesinin takım için çok duygusal bir an olacağını itiraf etti. Telefe kanalına verdiği röportajda Interli forvet, bu geçiş dönemi ve yaklaşan veda gecesi hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Bolivya'ya karşı alınan farklı galibiyetin ardından takım, tüm dikkatini Lionel Messi'nin milli takımdaki son maçı olacak Benin karşılaşmasına çevirdi. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Córdoba'daki Estadio Mario Alberto Kempes'te oynanan maçta Arjantin, rakibini 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada perdeyi ceza sahası dışından attığı şık golle Lautaro Martínez açtı. Devre arasına kadar Nico Paz farkı ikiye çıkarırken, ikinci yarının başında geçici kaptan Cristian Romero kafa vuruşuyla üçüncü golü kaydetti. Maçın sonlarına doğru José Manuel López yakın mesafeden yaptığı vuruşla skoru belirledi.

Milli takımda yeni dönem ve duygular

Galibiyet sonrası basın toplantısında konuşan 29 yaşındaki forvet, milli formayı giymenin her zaman bir onur olduğunu vurguladı. Martínez'e göre takımda yeni bir döngü başlıyor ve Dünya Kupası tecrübesi olan oyuncular gençlere rehberlik etmeye devam edecek. Dünya Kupası'ndaki başarılı sürecin ardından yeniden bir araya gelen takımda, oyuncular arasındaki pozitif enerji değişmeden devam ediyor.

Lionel Messi, bu yılın 31 Ağustos tarihinde uluslararası futbol kariyerini noktalayacağını açıklamıştı. Efsane ismin son maçı, 6 Ekim'de Estadio Monumental'de Benin milli takımına karşı oynanacak. Bu karşılaşma, futbol efsanesinin milli takımdaki parlak dönemine son noktayı koyacak.

Efsanevi kaptanın uluslararası mirası

Yaklaşan veda gecesi hakkında konuşan Lautaro Martínez, bunun takım için duygusal açıdan çok zor geçeceğini gizlemedi: «Salı günkü maç kesinlikle duygularla dolu, çok özel ve önemli olacak. Umuyoruz ki çok fazla gözyaşı dökmeyiz», dedi forvet.

Lionel Messi, uluslararası kariyeri boyunca Arjantin milli takımıyla zirveye ulaştı. 2021 ve 2024 Copa América zaferlerinin yanı sıra 2022 Dünya Kupası'nı kazanarak milli takım tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Şu anda MLS liginde Inter Miami forması giyen yıldız oyuncu için bu maç, milli takımdaki görkemli kariyerinin finali olacak.

Lionel MessiLautaro MartínezArjantinFutbolBenin
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lautaro Martínez eski takımını ziyaret etti ve Messi hakkında konuştuLautaro Martínez eski takımını ziyaret etti ve Messi hakkında konuştu25 Eylül 11:58Lionel Scaloni, Arjantin Milli Takımı'nda taktiksel değişiklikleri başlattıLionel Scaloni, Arjantin Milli Takımı'nda taktiksel değişiklikleri başlattıDün 12:11Arjantin, Lionel Messi'nin 10 numaralı formasını geçici olarak emekliye ayırıyorArjantin, Lionel Messi'nin 10 numaralı formasını geçici olarak emekliye ayırıyor29 Eylül 23:39Lionel Scaloni, Lionel Messi'den sonraki kaptanı açıkladıLionel Scaloni, Lionel Messi'den sonraki kaptanı açıkladı25 Eylül 17:53Lionel Messi Arjantin milli takım kariyerini noktalıyorLionel Messi Arjantin milli takım kariyerini noktalıyor25 Eylül 10:14Emiliano Martínez, Lionel Messi'nin veda maçı hakkında konuştuEmiliano Martínez, Lionel Messi'nin veda maçı hakkında konuştu23 Eylül 10:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı