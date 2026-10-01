Huawei Mate 90 Pro için yeni Ruiying Z10 kamera tanıtıldı

·2·Teknoloji
Huawei Mate 90 Pro için yeni Ruiying Z10 kamera tanıtıldı

Huawei, mobil fotoğrafçılık teknolojilerinde önemli bir adım daha atarak yeni amiral gemisi serisiyle birlikte benzersiz bir harici modüler kamerayı tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, tanıtım sırasında şirket yöneticisi Yu Chengdong, yeni Ruiying Z10 harici kamerasının geleneksel DSLR fotoğraf makinelerinin birden fazla lensinin yerini tam anlamıyla alabileceğini belirtti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihaz, basit bir telekonvertörün işlevinden çok daha fazlasını sunuyor; kendi bağımsız sensörüne sahip olan ve akıllı telefona bağlanarak çalışan mükemmel bir çekim aracıdır. Yu Chengdong, kişisel kullanımı için aldığı DSLR fotoğraf makinesinin dört ayrı lens gerektirdiğini, ancak artık Huawei Ruiying Z10'un tüm bunları tek bir gövdede yapabildiğini vurguladı.

Modüler kameranın teknik özellikleri

Ruiying Z10, amiral gemisi akıllı telefonların yeteneklerini profesyonel seviyeye taşımak için tasarlanmış olup Mate 90 Pro Max Collector's Edition ve Mate 90 RS modelleriyle tam uyumludur. Bu modül, mobil cihazın kendi dahili kameralarının ötesine geçerek profesyonel düzeyde optik sonuçlar sunabiliyor.

Bu cihaz, 50 megapiksel RYYB sensör ve 24–240 milimetre eşdeğer odak uzaklığına sahip optiklerle donatılmıştır. Lensin diyafram aralığı F2.0 ile F4.5 arasında değişmektedir. Optik sistemin karmaşık yapısı, üçü ultra düşük dağılımlı ve beşi düşük dağılımlı lenslerden oluşan, altı grupta toplanmış 19 lensten meydana gelmektedir.

Optik zoom ve gelecekteki beklentiler

Ruiying Z10'un en dikkat çekici özelliklerinden biri, 1x ile 10x arasında kesintisiz optik yakınlaştırma (zoom) yeteneğidir. 1 inçlik dahili sensör boyutu, çekim sürecinde yüksek kalite ve netlik sağlar.

Şu anda yeni tanıtılan Huawei Mate 90 serisi akıllı telefonlarla birlikte bu modüler kamera da Çin pazarında satışa sunuldu. Bu yenilik, mobil fotoğraf tutkunlarına ağır ve pahalı profesyonel ekipmanlar olmadan yüksek kaliteli içerik oluşturma imkanı tanıyor.

HuaweiRuiying Z10Mate 90 ProAkıllı Telefon KamerasıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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