Felipe Melo, Manchester City'den Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğunu talep etti

·2·Spor
Felipe Melo, Manchester City'den Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğunu talep etti

Brezilya ekibi Fluminense'nin eski orta saha oyuncusu Felipe Melo, Manchester City'nin finansal usulsüzlüklerden suçlu bulunmasının ardından, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğunun kendilerine verilmesini şaka yollu talep etti. Bu haber Goal.com tarafından duyuruldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Buenos Aires'teki Olé Summit 2026 etkinliğinde konuşan tecrübeli futbolcu, Suudi Arabistan'da oynanan final maçında Manchester City'ye karşı aldıkları 4-0'lık ağır mağlubiyeti hatırlattı. İngiliz kulübü, o finalde Brezilya temsilcisini mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Finansal usulsüzlükler ve olası yaptırımlar

Bağımsız bir komisyonun kararına göre Manchester City, Premier Lig'in finansal kurallarını ciddi şekilde ihlal etmekten suçlu bulundu. 2009-2018 yılları arasındaki mali raporlarda tahrifat yapıldığına dair uzun süreli soruşturmalar kulübün geleceğini tehlikeye attı.

İngiliz devi şimdi ağır para cezaları, puan silme veya mevcut şampiyonlukların iptali gibi resmi yaptırımlarla karşı karşıya. Bu sürecin uluslararası turnuvalarda kazanılan zaferleri de etkileyebileceği futbol kamuoyunda tartışılıyor.

Melo'nun Rio de Janeiro planı

Arjantinli Olé gazetesinin aktardığına göre Felipe Melo, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu durumu kendine has bir şekilde yorumladı. İngiliz kulübünün tüm kupalarının elinden alınması gerektiğini savundu.

«Manchester City her şeyden mahrum bırakılmalı. Bana Kulüpler Dünya Kupası'nı verin! Kupayı alıp Rio sokaklarında, Copacabana ve Barra da Tijuca'da arabayla tur atacağım. Biz dünya şampiyonuyuz! Onların tüm kupalarını ellerinden alın» şeklinde şaka yollu ifadeler kullandı.

Brezilya kamuoyu için bu tür açıklamalar, Avrupa futbolundaki finansal hegemonyaya karşı küçük bir teselli niteliği taşıyor. Bilindiği üzere, Avrupa kulüpleri 2012 yılından bu yana bu küresel turnuvada mutlak bir üstünlük kurmuş durumda.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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