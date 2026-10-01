Liverpool'a Premier Lig şampiyonlukları verilecek mi? Alman teknik adam tartışmalı soruya noktayı koydu

·2·Spor
Liverpool'a Premier Lig şampiyonlukları verilecek mi? Alman teknik adam tartışmalı soruya noktayı koydu

İngiltere Premier Ligi'nde "Manchester City"nin finansal kuralları ihlal etmekten suçlu bulunması futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. "City" ile yıllarca kıyasıya şampiyonluk yarışına giren Liverpool'un eski teknik direktörü ve şu an Almanya milli takımını çalıştıran Jürgen Klopp, bu sansasyonel duruma ilk kez değerlendirmede bulundu.

Bayern Germany " yayınına röportaj veren 59 yaşındaki uzman, kendisine yöneltilen — "Manchester City" puan silme veya kupa mahrumiyeti cezası alırsa, Liverpool'un bir veya iki şampiyonluk daha kazanacağını umuyor musunuz? — sorusuna gülümseyerek yanıt verdi.

«Böyle unvanlara ihtiyacım yok»

Klopp, kendi dönemindeki sonuçların ve sahada verilen adil mücadelenin kendisi için her türlü karardan daha değerli olduğunu açıkladı:

«(Gülüyor) Elbette bu haberleri duydum ama üzerinde pek düşünmedim. Sadece bekleyip neler olacağını görmek gerekiyor.

Bana bir şampiyonluk unvanı veya benzeri bir şey verilmesine kesinlikle hazırlanmıyorum. Liverpool ile elde ettiğimiz sonuçlardan tamamen memnunum. Sahada tüm gücümüzle savaştık. Bundan fazlasını söyleyemem çünkü detayları bilmiyorum ve onlar beni ilgilendirmiyor».

Pep ve City'ye büyük saygı

Finansal ihlallerle ilgili karar verilmiş olsa da, Alman deneyimli teknik adam Pep Guardiola'nın takımının yeşil sahadaki seviyesini yüksek değerlendirdi:

  • Sahadaki beceri: «Pep Guardiola'ya ve "Manchester City"nin oyun tarzına büyük saygı duyuyorum; fantastik bir futbol sergilediler ve bizim için en üst seviyede bir rakiptiler».

  • Yaptırımlara tepki: «Eğer kulübe herhangi bir ceza veya yaptırım uygulanırsa, bunun benimle hiçbir ilgisi yok. Sadece nihai kararları bekleyip neler olacağını göreceğiz».

Jürgen Klopp'un bu ağırbaşlı ve tarafsız açıklaması, Liverpool taraftarları arasında geçmiş yıllardaki şampiyonlukların geri verilebileceği yönündeki tartışmaları biraz olsun dindirdi. Uzman için geçmişteki gerçek mücadele, her türlü masa başı karardan üstün olmaya devam ediyor.

Manchester CityJürgen KloppPremier LigFinansal KurallarFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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