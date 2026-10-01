Dünyanın tek altın renkli zebrası Zoe 19 yaşında öldü

Benzersiz görünümüyle tanınan Zoe adlı zebra 19 yaşında hayatını kaybetti. O, alışılagelmiş siyah-beyaz çizgili derisinden farklı olan altın ve krem rengi tüyleri, ayrıca açık renkli gözleriyle ünlüydü.

Zoe, tüm hayatını ABD'nin Hawaii eyaletindeki bir hayvan koruma merkezinde geçirdi. Nadir görünümü nedeniyle uzun yıllar boyunca hayvanseverlerin ve uzmanların ilgi odağı oldu.

Uzmanlara göre, zebranın kendine has rengi, melanin pigmentinin üretimine etki eden nadir bir genetik mutasyonla ilgiliydi. Bu özellik çok nadir görüldüğü için Zoe, genellikle "dünyanın tek altın renkli zebrası" olarak anılıyordu.

Merkez yetkililerinin açıklamasına göre, Zoe son dönemde yaşa bağlı çeşitli sağlık sorunları yaşıyordu. Veteriner uzmanlar tarafından yoğun bakım uygulanmasına rağmen hayatı kurtarılamadı. 19 yaş, bir zebra için oldukça ileri bir yaş sayılıyor. Bu nedenle Zoe, uzun ömürlü nadir hayvanlardan biri olarak da hatırlanacak.