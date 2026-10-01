Dünyanın tek altın renkli zebrası Zoe 19 yaşında öldü

·2·Dünya
Dünyanın tek altın renkli zebrası Zoe 19 yaşında öldü

Benzersiz görünümüyle tanınan Zoe adlı zebra 19 yaşında hayatını kaybetti. O, alışılagelmiş siyah-beyaz çizgili derisinden farklı olan altın ve krem rengi tüyleri, ayrıca açık renkli gözleriyle ünlüydü.

Zoe, tüm hayatını ABD'nin Hawaii eyaletindeki bir hayvan koruma merkezinde geçirdi. Nadir görünümü nedeniyle uzun yıllar boyunca hayvanseverlerin ve uzmanların ilgi odağı oldu.

Uzmanlara göre, zebranın kendine has rengi, melanin pigmentinin üretimine etki eden nadir bir genetik mutasyonla ilgiliydi. Bu özellik çok nadir görüldüğü için Zoe, genellikle "dünyanın tek altın renkli zebrası" olarak anılıyordu.

Merkez yetkililerinin açıklamasına göre, Zoe son dönemde yaşa bağlı çeşitli sağlık sorunları yaşıyordu. Veteriner uzmanlar tarafından yoğun bakım uygulanmasına rağmen hayatı kurtarılamadı. 19 yaş, bir zebra için oldukça ileri bir yaş sayılıyor. Bu nedenle Zoe, uzun ömürlü nadir hayvanlardan biri olarak da hatırlanacak.

Zoe ZebraHawaiiGenetik MutasyonNadir HayvanlarDoğa
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Güneş'teki gizemli olay Dünya için tehlikeli olabilirGüneş'teki gizemli olay Dünya için tehlikeli olabilir10 Ağustos 14:35Güneş'te bilim insanlarını şaşırtan gizemli olay ilk kez görüntülendiGüneş'te bilim insanlarını şaşırtan gizemli olay ilk kez görüntülendi6 Ağustos 02:32Bugün Dev Bir Asteroid Dünya'nın Yakınından Geçecek: Tehlike Var mı?Bugün Dev Bir Asteroid Dünya'nın Yakınından Geçecek: Tehlike Var mı?27 Haziran 12:34Sönen bir yıldızın son anları ilk kez net bir şekilde görüntülendiSönen bir yıldızın son anları ilk kez net bir şekilde görüntülendi13 Haziran 19:34“Sahte zebra”lar büyük ses getirdi“Sahte zebra”lar büyük ses getirdi22 Mayıs 23:49Kazakistan’da yüzden fazla at telef olduKazakistan’da yüzden fazla at telef oldu20 Nisan 13:05
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba