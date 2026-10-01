Tokyo'da sıra dışı gece etkinliği: Gençler dans etmek yerine kitap okudu

·3·Dünya
Tokyo'da sıra dışı gece etkinliği: Gençler dans etmek yerine kitap okudu

Japonya'nın Tokyo şehrinde, gece kulübü formatını kitap okuma etkinliğiyle birleştiren sıra dışı bir organizasyon düzenlendi. "Jucy Book Rave" adlı gecede gençler, DJ müziği eşliğinde dans etmek yerine kitap okumaya vakit ayırdı.

Etkinliğin temel fikri, okuma eylemini geleneksel kütüphane veya ev ortamından çıkarıp gençler için ilgi çekici ve sıra dışı bir atmosfere taşımaktı. Organizatörler; müzik, gece kulübü atmosferi ve kitap okumayı birleştirerek gençler arasında okuma alışkanlığını artırmayı hedefledi.

Katılımcılar etkinliğe kendi sevdikleri kitapları getirebildiler veya diğer katılımcılarla kitap takası yapabildiler. Böylece gece, sadece okuma için değil, aynı zamanda kitap ve fikir alışverişi için de bir fırsat yarattı.

Etkinlik boyunca müzik sesi yükseltilerek dans etmek isteyenler için de imkân sağlandı. Bu sayede katılımcılar geceye kitap okuyarak başlayıp, sonrasında müzik eşliğinde dinlenme fırsatı buldular.

TokyoJucy Book RaveKitap TakasıDJ KulübüOkuma Etkinliği
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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