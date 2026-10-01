Çin'de bir çalışan piyangoda bir yıllık ücretli izin kazandı

·10·Dünya
Çin'de bir çalışan piyangoda bir yıllık ücretli izin kazandı

Çin'in Shenzhen kentindeki bir şirkette 70 çalışanın katıldığı piyangoda sıra dışı bir ödül verildi. Şanslı bir numara veya bilet yerine, çalışanlardan birinin ismi kazanan olarak belirlendi.

Başta kendi ismini duyan yönetici, durumu bir şaka sandı. Ancak şirket müdürü kazananın gerçekten o olduğunu doğrulayınca, olayın ciddiyeti anlaşıldı.

Söz konusu piyango, şirketin COVID-19 pandemisi nedeniyle verilen üç yıllık aradan sonra düzenlediği ilk kurumsal etkinlik kapsamında gerçekleştirildi. Çalışanlar için alışılmışın dışında bir ödül hazırlandı.

Kazanan kişiye, bir yıl boyunca maaşını tam alarak izne çıkma veya bu hakkın nakdi karşılığını alma seçeneği sunuldu.

Bir yıl boyunca çalışmadan maaş alma fırsatı, çoğu kişi için beklenmedik bir ödül olabilir.

ShenzhenCOVID-19PiyangoKurumsal EtkinlikÇin
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Robot dövüşleri: Shenzhen'de EngineAI T800 insansı robotlar arasında ilk turnuva düzenlendiRobot dövüşleri: Shenzhen'de EngineAI T800 insansı robotlar arasında ilk turnuva düzenlendi18 Temmuz 14:52Çin'de Saklambaç Oynarken Kaybolan Çocuk 35 Yıl Sonra Ailesini BulduÇin'de Saklambaç Oynarken Kaybolan Çocuk 35 Yıl Sonra Ailesini Buldu1 Temmuz 22:36Pakistanlı bir adam Abu Dabi'de 1,5 milyar som değerinde piyango kazandıPakistanlı bir adam Abu Dabi'de 1,5 milyar som değerinde piyango kazandı10 Eylül 18:53ABD’de büyük ikramiye sahibini buldu: 1,04 milyar dolara hangi yıldızlar satın alınabilir?ABD’de büyük ikramiye sahibini buldu: 1,04 milyar dolara hangi yıldızlar satın alınabilir?14 Ağustos 06:11Timsah hayvanat bahçesi çalışanına saldırarak öldürdüTimsah hayvanat bahçesi çalışanına saldırarak öldürdü9 Eylül 18:56Trump, federal kurumlardaki üst düzey çalışanlar için yeni düzenleme getirdiTrump, federal kurumlardaki üst düzey çalışanlar için yeni düzenleme getirdi5 Haziran 15:49
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba