Çin'de bir çalışan piyangoda bir yıllık ücretli izin kazandı

Çin'in Shenzhen kentindeki bir şirkette 70 çalışanın katıldığı piyangoda sıra dışı bir ödül verildi. Şanslı bir numara veya bilet yerine, çalışanlardan birinin ismi kazanan olarak belirlendi.

Başta kendi ismini duyan yönetici, durumu bir şaka sandı. Ancak şirket müdürü kazananın gerçekten o olduğunu doğrulayınca, olayın ciddiyeti anlaşıldı.

Söz konusu piyango, şirketin COVID-19 pandemisi nedeniyle verilen üç yıllık aradan sonra düzenlediği ilk kurumsal etkinlik kapsamında gerçekleştirildi. Çalışanlar için alışılmışın dışında bir ödül hazırlandı.

Kazanan kişiye, bir yıl boyunca maaşını tam alarak izne çıkma veya bu hakkın nakdi karşılığını alma seçeneği sunuldu.

Bir yıl boyunca çalışmadan maaş alma fırsatı, çoğu kişi için beklenmedik bir ödül olabilir.