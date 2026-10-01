Erling Haaland, Norwegian Air havayolu şirketine dava açıyor

·9·Spor
Erling Haaland, Norwegian Air havayolu şirketine dava açıyor

Manchester City forveti Erling Haaland, kişisel markasını ve ticari haklarını izinsiz kullandığı gerekçesiyle Norwegian Air Shuttle havayolu şirketine karşı resmi bir dava süreci başlattı. VG Sports ve Dagbladet'in haberlerine göre, futbolcunun çıkarlarını temsil eden İngiliz York Promotions Ltd adına Schjodt hukuk bürosu, Oslo Bölge Mahkemesi'ne dava dilekçesini sundu. Konuyla ilgili bilgiyi Goal.com aktarıyor.

Anlaşmazlık, havayolu şirketinin Dünya Kupası sırasında sosyal medya hesaplarında yürüttüğü bir reklam kampanyasından kaynaklandı. Şirket, uçaklarından birinin fotoğrafını dijital olarak düzenleyerek üzerine Erling Haaland'ın ikonik sarı saç stilini ekledi. Instagram ve TikTok'ta paylaşılan gönderi, "Hiç bu kadar Norveçli olmamıştık" notuyla yayınlanmıştı.

Gayriresmi şaka ve hukuki sonuçlar

Avukatların müdahalesinin ardından söz konusu paylaşımlar derhal kaldırılsa da, havayolu şirketi eylemlerini sosyal medyada yapılan hafif bir şaka ve destek mesajı olarak nitelendirdi. Norwegian sözcüsü Eivind Hammer Myhre, şirketin bu davaya anlam veremediğini ve spor kahramanlarını destekledikleri için mahkemeye verilmelerinden üzüntü duyduklarını belirtti.

Buna rağmen hukuk uzmanları, futbolcunun elinin oldukça güçlü olduğunu vurguluyor. Bergen Üniversitesi'nden pazarlama hukuku profesörü Tore Lunde, Norveç Pazarlama Kanunu ve kişilik haklarını koruma yönetmeliklerine dayanarak Haaland'ın davayı kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Norveç Yüksek Mahkemesi'nin mevcut içtihatları, sporcuların imajlarının ve kişisel özelliklerinin ticari amaçlarla izinsiz kullanımına karşı sıkı koruma sağlamaktadır.

Mahkeme tarafından planlanan ilk video konferans duruşmasının 9 Ekim tarihinde yapılması bekleniyor. Bu dava sürecinin, sporcuların kendi imajlarını ve kişisel markalarını korumaları konusunda uluslararası spor hukukunda önemli bir emsal teşkil etmesi bekleniyor. Taraflar arasındaki müzakereler ve mahkeme süreci, gelecekte sporcu imajlarının kullanımı konusundaki uygulamaları doğrudan etkileyecektir.

Erling HaalandManchester CityNorwegian AirDavaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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