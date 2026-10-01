2034'e kadar süren sözleşmenin sırrı: City yaptırım alırsa Haaland ne yapacak?

"Manchester City"nin finansal ihlalleriyle ilgili devam eden dava, İngiliz futbolunda çeşitli endişelere ve spekülasyonlara yol açıyor. "City" ekibine en ağır cezanın verilmesi ve kulübün Premier League'den ihraç edilmesi durumunda bile, dünyanın hiçbir devi takımın golcüsü Erling Haaland'ı bedelsiz olarak kadrosuna katamayacak.

İngiliz Football Insider yayınının paylaştığı özel bilgilere göre, Manchester kulübü yönetimi yıldız oyuncusunun sözleşmesini her türlü beklenmedik krize karşı koruma altına aldı.

Sözleşmede çıkış maddesi yok

Kaynağın belirttiğine göre, 26 yaşındaki Norveçli forvetin iş sözleşmesinde, kulübün küme düşürülmesi halinde anlaşmanın otomatik olarak veya erken feshedilmesine olanak tanıyan özel bir madde bulunmuyor.

Bu durum, Haaland'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmayı hedefleyen Real Madrid, Barcelona veya diğer dev kulüplerin planlarını suya düşürüyor:

Bedelsiz ayrılma imkanı yok: Golcüyü kadrosunda görmek isteyen her takım, City'nin belirlediği devasa serbest kalma bedelini tam olarak ödemek zorunda kalacak.

2034'e kadar stratejik anlaşma: "City", Norveçli golcü ile 2034 yılına kadar geçerli olan uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak finansal ve hukuki çıkarlarını sağlam bir şekilde garanti altına aldı.

City gerçekleri doğru değerlendiriyor

Bununla birlikte kulüp yönetimi, durumun manevi boyutunun da gayet farkında. Eğer "Manchester City" gerçekten alt lige düşürülürse, dünyanın en değerli ve üst düzey forvetinin Championship veya daha alt liglerde oynayarak takımı elit seviyeye döndürmek için kalması gerçeklerden oldukça uzak.

Ancak yönetim için en önemli şey, kulübün varlıklarını kaybetmemesi. Ligden ihraç durumu gerçekleşse bile, "Manchester City" Erling Haaland'ın transferinden rekor düzeyde gelir elde etme hakkını tamamen koruyacak.