Huawei en güçlü Kirin 9050 Pro çipini tanıttı

·10·Teknoloji
Huawei en güçlü Kirin 9050 Pro çipini tanıttı

Huawei, yeni Mate 90 akıllı telefon serisini tanıtmanın yanı sıra, tarihindeki en güçlü işlemci olan Kirin 9050 Pro'yu da görücüye çıkardı. ixbt.com'un haberine göre, bu amiral gemisi çip, gelişmiş üç boyutlu mimarisi ve yüksek transistör yoğunluğu ile öne çıkıyor ve bu da cihazın genel performansını önemli ölçüde artırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni işlemcilerin teknik özellikleri

Tanıtım kapsamında Huawei, üç farklı yeni çip (SoC) modelini açıkladı: Kirin 9030, Kirin 9035 ve en yüksek talepler için tasarlanan Kirin 9050 Pro. Standart Mate 90 akıllı telefonu Kirin 9030 ile donatılırken, Mate 90 Pro modeli Kirin 9035 işlemcisine sahip oldu. En gelişmiş Mate 90 Pro Max ve diğer üst düzey versiyonlar ise amiral gemisi Kirin 9050 Pro temelinde çalışıyor.

Kirin 9050 Pro çipinin temel özelliklerinden biri, mantıksal öğelerin üç boyutlu yeniden yapılandırma teknolojisidir. Bu yaklaşım, kristal alanını genişletmeden bileşen yoğunluğunu artırmaya olanak tanır. İşlemcideki transistör yoğunluğunun milimetrekare başına 238 milyona ulaştığı ve önceki göstergeye göre yüzde 28 artış sağladığı belirtiliyor.

Bileşenlerin dikey yerleşimi, sinyal iletimi için 5 milyona kadar kanal oluşturuyor. Bu, kristaller arası iletim kapasitesini saniyede 125 terabayta çıkararak saat frekansı tamponlarının sayısını yüzde 55, kritik yol gecikmesini ise yüzde 30 oranında azaltıyor.

Performans ve yapay zeka potansiyeli

Yeni 9 çekirdekli işlemci; bir adet 3,1 GHz, iki adet 2,7 GHz, dört adet 2,2 GHz ve iki adet 1,75 GHz frekanslı çekirdek içeriyor. Grafik görevlerinden Ma Liang 955 sorumlu: render performansının yüzde 40 arttığı, oyunlardaki ortalama kare hızının (FPS) ise yüzde 35 yükseldiği ifade ediliyor.

Da Vinci mimarisine dayalı NPU modülü, yapay zeka hesaplamalarını yüzde 140 hızlandırdı. 30 bitlik hibrit MoE mimarisi, büyük yapay zeka modellerini doğrudan cihaz üzerinde çalıştırmak için tasarlandı. Ayrıca, onuncu nesil ISP modülü, telefoto lens kullanıldığında görüntü netliğini yüzde 34 artırıyor.

Kirin 9035 işlemcisi, önceki Kirin 9030 Pro ile karşılaştırıldığında daha yüksek frekanslara sahip olup CPU tarafında yüzde 11, GPU tarafında yüzde 10 ve NPU tarafında yüzde 51'lik bir artış gösterdi. Standart Kirin 9030 da Kirin 9020'ye kıyasla önemli ölçüde iyileştirildi.

Bu teknolojik güncellemeler sonucunda, Mate 90 serisindeki akıllı telefonların genel hızı önceki nesle göre önemli ölçüde arttı. Özellikle Mate 90 modeli Mate 80'e göre yüzde 27, Mate 90 Pro yüzde 20, Mate 90 Pro Max ise selefine kıyasla yüzde 31 daha yüksek performans sergiliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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