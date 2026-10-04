Bruno Fernandes sessiz kalmadı: Ronaldo'nun ayrılığı ve takım içindeki sırlar açığa çıktı

Ebedi statü: «Ne olursa olsun, Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımının, Portekiz futbolunun ve ülkemizin ebedi sembolü olarak kalacaktır. O sadece tarihin en büyük futbolcularından biri değil, aynı zamanda her Portekizlinin kalbinde derin bir yer edinmiş bir şahsiyettir», — dedi Fernandes.