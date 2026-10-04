Bruno Fernandes sessiz kalmadı: Ronaldo'nun ayrılığı ve takım içindeki sırlar açığa çıktı

·4·Spor
Bruno Fernandes sessiz kalmadı: Ronaldo'nun ayrılığı ve takım içindeki sırlar açığa çıktı

Portekiz milli takımı kaptanı Bruno Fernandes, UEFA Uluslar Ligi 4. hafta kapsamında Norveç ile oynanacak kritik maç öncesinde Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili çıkan söylentilere yanıt verdi. Kaptan, herkesi bölünmeyi bırakmaya ve efsanevi yıldıza duyulan saygıyı korumaya çağırdı.

Portekiz'in ünlü A Bola gazetesine verdiği röportajda Fernandes, milli takım içindeki atmosferi, Ronaldo ile yaptığı özel görüşmeyi ve yaşanan gerginliğin detaylarını açıkladı.

«Cristiano ile konuştum»: Kaptanın samimi itirafı

Bruno Fernandes Cristiano Ronaldo'nun milli futbol için sahip olduğu yerin hiçbir şeyle değişmeyeceğini özellikle vurguladı:

  • Ebedi statü: «Ne olursa olsun, Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımının, Portekiz futbolunun ve ülkemizin ebedi sembolü olarak kalacaktır. O sadece tarihin en büyük futbolcularından biri değil, aynı zamanda her Portekizlinin kalbinde derin bir yer edinmiş bir şahsiyettir», — dedi Fernandes.

  • Özel görüşme: Kaptan, Ronaldo ile bizzat konuştuğunu ve onun hizmetlerinin her türlü tartışmalı kararın üzerinde tutulması gerektiğini belirtti.

Takımda bölünme var mı?

Basında çıkan çeşitli gruplaşma söylentilerine de kaptan net bir cevap verdi:

  • «Aile meselesi»: Kendisinin de belirttiği gibi, her aile kendi sorunlarını kapalı kapılar ardında çözer ve milli takım da bu yolu izlemelidir. Takım içinde herhangi bir gruplaşma yoktur.

  • Odak noktası saha: Futbolcular dış baskılara odaklanmamak için boş zamanlarını bir arada dinlenerek ve kart oyunları oynayarak geçiriyor.

«Halkımızdan ikiye bölünmemelerini, aksine durumun tüm taraflarına saygıyla yaklaşmalarını rica ediyorum. Krish bizim ikonamızdı ve öyle kalmaya devam edecek», — diyerek sözlerini tamamladı Bruno.

Bruno FernandesCristiano RonaldoPortekiz Milli TakımıUluslar LigiFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ronaldo'nun ayrılışı Portekiz'e pahalıya patladı: 2 milyon takipçi kaybı!Ronaldo'nun ayrılışı Portekiz'e pahalıya patladı: 2 milyon takipçi kaybı!Bugün 00:56Portekiz'de arbede: Taraftarlar Ronaldo ve Jesus destekçileri olarak ikiye bölündüPortekiz'de arbede: Taraftarlar Ronaldo ve Jesus destekçileri olarak ikiye bölündü2 Ekim 22:12Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo hakkında neler söylediBruno Fernandes, Cristiano Ronaldo hakkında neler söylediDün 22:33«Aslanlar bile avın ne zaman bittiğini bilir»: Ibrahimović'ten Ronaldo'nun demarşı hakkında«Aslanlar bile avın ne zaman bittiğini bilir»: Ibrahimović'ten Ronaldo'nun demarşı hakkındaDün 09:06Rasmus Højlund, Portekiz'e attığı golden sonra neden Ronaldo tarzı gol sevinci yaptığını açıkladıRasmus Højlund, Portekiz'e attığı golden sonra neden Ronaldo tarzı gol sevinci yaptığını açıkladı2 Ekim 21:29Rafael Leão, Cristiano Ronaldo'nun formasını giymesi hakkında konuştuRafael Leão, Cristiano Ronaldo'nun formasını giymesi hakkında konuştu2 Ekim 13:00
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı