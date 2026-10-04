Bruno Fernandes sessiz kalmadı: Ronaldo'nun ayrılığı ve takım içindeki sırlar açığa çıktı
Portekiz milli takımı kaptanı Bruno Fernandes, UEFA Uluslar Ligi 4. hafta kapsamında Norveç ile oynanacak kritik maç öncesinde Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili çıkan söylentilere yanıt verdi. Kaptan, herkesi bölünmeyi bırakmaya ve efsanevi yıldıza duyulan saygıyı korumaya çağırdı.
Portekiz'in ünlü A Bola gazetesine verdiği röportajda Fernandes, milli takım içindeki atmosferi, Ronaldo ile yaptığı özel görüşmeyi ve yaşanan gerginliğin detaylarını açıkladı.
«Cristiano ile konuştum»: Kaptanın samimi itirafı
Bruno Fernandes Cristiano Ronaldo'nun milli futbol için sahip olduğu yerin hiçbir şeyle değişmeyeceğini özellikle vurguladı:
Ebedi statü: «Ne olursa olsun, Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımının, Portekiz futbolunun ve ülkemizin ebedi sembolü olarak kalacaktır. O sadece tarihin en büyük futbolcularından biri değil, aynı zamanda her Portekizlinin kalbinde derin bir yer edinmiş bir şahsiyettir», — dedi Fernandes.
Özel görüşme: Kaptan, Ronaldo ile bizzat konuştuğunu ve onun hizmetlerinin her türlü tartışmalı kararın üzerinde tutulması gerektiğini belirtti.
Takımda bölünme var mı?
Basında çıkan çeşitli gruplaşma söylentilerine de kaptan net bir cevap verdi:
«Aile meselesi»: Kendisinin de belirttiği gibi, her aile kendi sorunlarını kapalı kapılar ardında çözer ve milli takım da bu yolu izlemelidir. Takım içinde herhangi bir gruplaşma yoktur.
Odak noktası saha: Futbolcular dış baskılara odaklanmamak için boş zamanlarını bir arada dinlenerek ve kart oyunları oynayarak geçiriyor.
«Halkımızdan ikiye bölünmemelerini, aksine durumun tüm taraflarına saygıyla yaklaşmalarını rica ediyorum. Krish bizim ikonamızdı ve öyle kalmaya devam edecek», — diyerek sözlerini tamamladı Bruno.
Yorumlar 0
…