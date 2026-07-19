Tuchel eleştirilere yanıt verdi: «Söylentiler ne puan ne de madalya getirir»

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel 2026 Dünya Kupası yarı finalindeki mağlubiyetin ardından takıma yönelik yapılan sert eleştirilere yanıt verdi. Ona göre, Arjantin'e karşı alınan yenilgiden sonra İngilizlerin turnuva boyunca gösterdiği tüm çabalar neredeyse yok sayıldı.

Sadece bir gün sonra ise İngiltere, Fransa'yı 6-4 mağlup ederek 1966'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesini elde etti.

«Sanki gruptan bile çıkamamışız gibi bir tavır vardı»

Tuchel, Arjantin ile oynanan yarı final sonrası basın toplantısında takımın performansının aşırı derecede olumsuz değerlendirildiğini vurguladı.

«Öyle bir izlenim oluştu ki, sanki grup aşamasında tek bir galibiyet bile alamadan turnuvadan elenmişiz. 24 saat sonra ise son 60 yılın en büyük başarısına ulaştık» dedi teknik direktör.

İngiltere'nin yarı finalde Arjantin'e 2-1 mağlup olmasının ardından Tuchel, taktiksel kararları nedeniyle ciddi şekilde eleştirilmişti. Bazı uzmanlar hatta istifasını bile istemişti.

Tuchel takımı iki tehlikeye karşı uyardı

Alman teknik adam, büyük bir turnuvada tek bir mağlubiyetten sonra tamamen karamsarlığa düşmenin de, tek bir galibiyetten sonra kendini aşırı övmenin de hata olduğunu belirtti.

«Mağlubiyetten sonra pes etmemeye, galibiyetten sonra ise aşırı gurura kapılmamaya çalışıyoruz.»

Tuchel, oyuncuların Arjantin karşısındaki acı verici sonuçtan sonra kısa sürede toparlanıp Fransa'ya karşı gereken cevabı vermelerinden memnun olduğunu ifade etti.

«Söylentiler ne puan ne de madalya getirir»

İngiltere teknik direktörü, dış baskıya ve tartışmalara aşırı odaklanmanın takıma fayda sağlamayacağını söyledi.

«En doğru yol, yaşananlara takılıp kalmamak, kendini toparlamak ve bir sonraki maçı kazanmaya odaklanmaktır. Gerisi sadece laf. Söylentiler ne puan ne de madalya getirir.»

Tuchel, oyuncuların eleştirilere yanıt vermenin en iyi yolunu seçtiklerini; sahada Fransa'ya karşı sonuçla cevap verdiklerini belirtti.

Fransa maçı tarihi bir dramaya dönüştü

İngiltere, üçüncülük maçının ilk yarısını 4-0 önde kapatmıştı. Fransa ikinci yarıda büyük bir geri dönüş başlattı ancak Tuchel'in öğrencileri 6-4'lük galibiyeti korumayı başardı.

Bu, Dünya Kupası tarihindeki en gollü üçüncülük maçı oldu. Bukayo Saka üç gol atarak maçın kahramanı oldu.

İngiltere böylece tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı. Takım, 1966'da şampiyon olduktan sonra ilk kez bir Dünya Kupası'nı kürsüde tamamladı.

Bronz madalya Tuchel için nihai hedef değil

2026 Dünya Kupası Thomas Tuchelile İngiltere'nin ilk büyük turnuvasıydı. Takım finale bir adım kala elenmiş olsa da, Fransa karşısında alınan galibiyet teknik direktöre sonraki turnuvalar öncesi önemli bir güven verdi.

«Böyle bir yanıt verebildiğimiz için mutluyum. Tam olarak istediğimiz reaksiyon buydu. Harika bir maçtı» dedi Tuchel.

Bilgi için, 2026 Dünya Kupası Katar'da değil, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlendi.

Artık İngiltere için temel görev, bronz madalyanın tesadüf olmadığını bir sonraki büyük turnuvada kanıtlamak. Tuchel'in dediği gibi, laflar madalya getirmez. Saha ise her şeyi çok çabuk ortaya çıkarır.