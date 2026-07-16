Thomas Tuchel kararını açıkladı: İngiltere'den ayrılmıyor

İngiltere Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası macerası yarı finalde sona ermiş olsa da, Thomas Tuchel başladığı işi sürdürecek. Alman teknik adam, en az 2028 Avrupa Şampiyonası'na kadar takımın başında kalacağını doğruladı.

Arjantin maçından sonra da plan değişmedi

İngiltere, yarı finalde Arjantin'e 1-2 mağlup oldu. Thomas Tuchel'in öğrencileri öne geçmesine rağmen, maçın son dakikalarında yediği iki golle final biletini kaybetti.

Ağır mağlubiyetin ardından teknik direktörün geleceğiyle ilgili soruların ortaya çıkması doğaldı. Tuchel ise bu konuya açıklık getirerek sözleşmesinin 2028 Avrupa Şampiyonası'na kadar geçerli olduğunu hatırlattı.

«Sözleşmem, ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonası'na kadar devam ediyor» dedi teknik adam.

Bronz madalya maçı kimsenin istemediği bir karşılaşmaya dönüştü

İngiltere için Dünya Kupası henüz bitmedi. Takım, üçüncülük maçı için Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Ancak Tuchel, oyuncuların hedefinin bronz madalya değil, final olduğunu gizlemedi.

«Henüz pek de hevesle beklemediğimiz bir maç oynamamız gerekiyor ama yine de gerçekleşecek.»

Bu düşünce, takımın psikolojik durumunu da yansıtıyor. İngiltere finale çıkmaya çok yaklaştığı için kısa sürede mağlubiyetin acısını unutup üçüncülük maçına hazırlanması kolay olmayacak.

Sözleşme daha önce uzatılmıştı

Tuchel başlangıçta İngiltere Milli Takımı'nı 2026 Dünya Kupası sonuna kadar çalıştırması gerekiyordu. Ancak Şubat 2026'da İngiltere Futbol Federasyonu onunla yeni bir anlaşma imzaladı.

Sözleşme, teknik direktör ve ekibinin 2028 Avrupa Şampiyonası'na kadar çalışmasına olanak tanıyor. Turnuvanın Büyük Britanya ve İrlanda topraklarında düzenlenecek olması nedeniyle İngiltere kendini ev sahibi ülkelerden biri olarak görüyor.

Konu Durum Teknik Direktör Thomas Tuchel 2026 Dünya Kupası sonucu Yarı final Yarı final sonucu Arjantin'e 1-2 Sıradaki maç Fransa ile üçüncülük maçı Sözleşme süresi Euro 2028 sonuna kadar

Ana hedef artık Euro 2028 olacak

Dünya Kupası'nda finale çıkamayan İngiltere için bir sonraki büyük görev Euro 2028. Tuchel'in turnuvaya kadar takımın oyun tarzını geliştirmesi, genç oyuncuları kadroya dahil etmesi ve kritik maçlarda üstünlüğü koruma sorununa çözüm bulması gerekecek.

2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ilk dört arasına girdi. Ancak Arjantin karşısındaki son dakika mağlubiyeti, takımın şampiyonluk seviyesine ulaşması için bazı noktaları değiştirmesi gerektiğini gösterdi.

Tuchel ayrılmıyor. Bu da demek oluyor ki, artık sonuç için hem zaman hem de sorumluluk onun elinde olacak.

Sizce Thomas Tuchel, İngiltere'yi Euro 2028'de şampiyon yapabilir mi?