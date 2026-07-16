Tuchel mağlubiyet sonrası: «Hiçbir şeyden pişman değilim»

İngiltere, 2026 Dünya Kupası finaline çıkmaya sadece dakikalar kala fırsatı kaçırdı. Buna rağmen teknik direktör Thomas Tuchel, Arjantin'e karşı seçilen kadro ve taktiksel kararların tüm sorumluluğunu üstlenerek, şu an için hiçbir şeyden pişman olmadığını belirtti.

«Kararları ben veririm»

Arjantin'e karşı oynanan yarı finalin ardından İngiltere teknik direktörünün oyuncu değişiklikleri ve takımın skoru koruma çabası tartışmaların merkezine oturdu.

Tuchel ise eleştirilerden kaçmadı. Maçı analiz ettiğini, belirli kararlar aldığını ve sonuçtan teknik direktör olarak kendisinin sorumlu olduğunu söyledi.

«Milyonlarca teknik direktörle tartışabilirsiniz, ancak kararları ben veririm.»

Ona göre, İngiltere Arjantinkarşısında turnuvadaki en iyi maçlarından birini çıkardı ve 1-0'lık üstünlüğü hak etti.

Finale sadece dakikalar kalmıştı

İngiltere, ikinci yarıda Anthony Gordon'un golüyle öne geçti. Thomas Tuchel'in takımı, uzun süre boyunca son dünya şampiyonunun ana silahlarını kısıtlamayı başardı.

Ancak maçın sonunda Arjantin baskıyı ciddi şekilde artırdı. Enzo Fernandez 85. dakikada skoru eşitledi, Lautaro Martinez ise uzatma dakikalarında galibiyet golünü attı. Her iki atakta da Lionel Messi belirleyici pası veren isimdi.

Önemli anlar Sonuç İngiltere'nin golü 55. dakika Arjantin'in beraberlik golü 85. dakika Galibiyet golü 90+2. dakika Maç sonucu İngiltere — Arjantin 1:2

Skor açıldıktan sonra ne değişti?

Tuchel, İngiltere öne geçtikten sonra takımın aşırı pasifleştiğini kabul etti. Ona göre futbolcular topu kontrol edemedi, savunmadan çıkmakta zorlandı ve rakibe birçok pas ve şut imkanı tanıdı.

Reuters'in hesaplamalarına göre, Gordon'un golünden Arjantin'in galibiyet golüne kadar geçen sürede İngiltere topa sadece yüzde 12 oranında sahip oldu. Bu rakam, Arjantin'in baskısının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Tuchel, beşli savunmaya geçişini merkezdeki ve ceza sahasındaki boşlukları kapatma isteğiyle açıkladı. Ancak sistem değişikliği de Arjantin'in durdurulamaz ataklarını kesmeye yetmedi.

«Takım elinden geleni yaptı»

Mağlubiyete rağmen Alman teknik adam, futbolcuların çabasını ve ruhunu yüksek değerlendirdi.

«Takım elinden geleni yaptı. Galibiyete çok ama çok yakındık.»

Tuchel'e göre İngiltere, mevcut şartlar göz önüne alındığında çok yüksek bir seviyede mücadele etti. Takımın turnuva boyunca uzun mesafeler katettiğini, yüksek rakımda ve sıcak havada oynadığını, ayrıca bazı maçlarda eksik kaldığını hatırlattı.

Teknik direktör, tüm bu zorlukları aşan takımın yarı finalde de karakter ortaya koyduğunu vurguladı.

Pişmanlık yok ama acı baki

Tuchel «pişman değilim» dese de, bu mağlubiyet İngiltere için acısız olmayacak. Takım, 1966'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline çıkmaya çok yaklaşmıştı.

İngiltere, normal sürenin bitimine beş dakika kala hala öndeydi. Ancak takım ikinci golü aramak yerine skoru korumaya çalıştı ve Arjantin'in baskısı altında kaldı.

Tuchel ise şu an tüm turnuvayı değerlendirmek için erken olduğunu söyledi. Ona göre futbolcular ve teknik ekip, öncelikle yarı finalin yarattığı psikolojik şoku atlatmalı.

İngiltere için turnuva henüz bitmedi

İngiltere, 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçını Fransa'ya karşı oynayacak. İki takım üçüncülük ve bronz madalya için sahaya çıkacak. Arjantin ise finalde İspanya ile dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

Üçüncülük maçı, Tuchel'in takımına turnuvayı galibiyetle tamamlama şansı veriyor. Ancak yarı finaldeki son dakikaların İngiliz futbolunda daha uzun süre tartışılacağı kesin.

Ana soru cevapsız kaldı

Tuchel tüm sorumluluğu üstlendi ve takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Ancak futbolda sonuç bazen bir karar, bir pas veya birkaç dakikalık pasiflikle belirlenir.

İngiltere, Arjantin'i yenmeye çok yaklaştı ancak finale çıkmak için yaklaşmak yeterli olmadı.

Sizce İngiltere'nin mağlubiyetine Tuchel'in savunma odaklı kararları mı neden oldu, yoksa Arjantin'in baskısına karşı koymak zaten çok mu zordu?