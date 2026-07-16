Jude Bellingham ve Thomas Tuchel arasındaki gerilim: Joe Hart genç yıldızı savundu

İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç karşısında aldığı zorlu ve dramatik galibiyetin ardından takım içindeki atmosfer biraz gerildi. Real Madrid yıldızı Jude Bellingham ile teknik direktör Thomas Tuchel arasında yaşanan fikir ayrılığı spor kamuoyunun odak noktasında. Bu durumda, İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecisi Joe Hart genç orta saha oyuncusunun yanında yer aldı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Konuyla ilgili detaylar ise şöyle:

Mesele şu ki, Norveç karşısında alınan 2-1'lik galibiyetten (uzatmalarda) sonra Thomas Tuchel, takımın oyunundan tam anlamıyla memnun olmadığını açıkça belirtmişti. Teknik direktörün bu eleştirel görüşleri röportaj sırasında Jude Bellingham'a iletildiğinde, futbolcu bunu biraz sert ve umursamaz bir tavırla karşıladı. BBC One yayınında konuşan Joe Hart, gazetecilerin soruyu kasıtlı olarak olumsuz bir tonda sorarak futbolcuyu provoke ettiğini belirtti.

Gazetecilerin "kurnazca" yaklaşımı

Joe Hart'a göre Jude Bellingham kendini saldırıya uğramış hissetti. Eski kaleci, "Jude'a sorulan sorulara dikkat ederseniz, bunların biraz haksızca olduğunu görürsünüz. Çünkü ona sadece Thomas Tuchel'in söylediklerinin olumsuz tarafları aktarıldı. Elbette böyle bir tepki verecektir, çünkü sahada her şeyini verip harika bir iş çıkardıktan sonra herkesin sadece eksikliklerden bahsediyormuş gibi hissetti," dedi.

Jude Bellingham maç boyunca her iki golün de mimarı olarak takımını yarı finale taşımıştı. Yorgun ve duygusal bir durumda olan futbolcu, ITV kanalına verdiği röportajda teknik direktörün eleştirisine "Ne olursa olsun, fark etmez" (Whatever) tarzında bir yanıt verdi. Ayrıca sahadaki sıcak hava koşulları ve rakipteki Erling Haaland, Martin Odegaard gibi güçlü oyunculara karşı mücadelenin ne kadar zor olduğunu teknik direktörün anlamayabileceğine dair imalarda bulundu.

Thomas Tuchel durumu yumuşatmaya çalışıyor

Yaşanan bu yanlış anlaşılma, İngiltere Milli Takımı'nın Arjantin ile oynayacağı yarı final maçı öncesinde takım içindeki havayı olumsuz etkileyebilirdi. Ancak Thomas Tuchel durumu hızla düzeltmeye çalıştı. Alman uzman, eleştirisinin futbolculara yönelik bir saygısızlık değil, yüksek standartlara ulaşma arzusu olduğunu açıkladı. Takımını ve oyuncularını sevdiğini ancak oyun kalitesinin daha da artırılması gerektiğini vurguladı.

"Takımımın oyunundan yüzde 100 memnun değilim ve bu fikrimde ısrarcıyım. Daha hızlı ve daha net oynayabiliriz. Teknik hatalar bize pahalıya mal olabilirdi. Bu bir sorun değil, sadece üzerinde çalışmamız gereken noktalar. Benimle takımım arasında hiçbir gerilim yok, oyuncularıma tamamen güveniyorum," diye ekledi Tuchel basın toplantısında.

Şu anda İngiltere Milli Takımı tüm dikkatini yarı finale vermiş durumda. Jude Bellingham'ın sahadaki liderliği ve Thomas Tuchel'in taktiksel vizyonu, takımın final yolundaki en önemli faktörleri olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, bu tür küçük tartışmalar güçlü takımlarda yaşanabilir ve çoğu zaman zafer yolunda ek bir motivasyona dönüşür.