Cristiano Ronaldo'suz Portekiz'den galibiyet: Uluslar Ligi 4. haftasında neler yaşandı?

·69·Spor
Cristiano Ronaldo'suz Portekiz'den galibiyet: Uluslar Ligi 4. haftasında neler yaşandı?

Avrupa'da Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçları başladı. A Ligi'nde oynanan karşılaşmalar taraftarlara yoğun çekişmeler, sürpriz beraberlikler ve parlak geri dönüş galibiyetleri sundu.

Haftanın öne çıkan olayları olarak Portekiz'in Cristiano Ronaldoolmadan aldığı önemli galibiyet, Almanya'nın Yunanistan deplasmanında puan kaybetmesi ve Hollanda'nın Amsterdam'daki güven verici performansı öne çıkarılabilir.

Portekiz — Norveç: Ramos ve Cancelo, Haaland duvarını aştı

4. Grup lideri Portekiz milli takımı, kendi sahasında Erling Haaland ve Martin Odegaard önderliğindeki Norveç'i konuk etti. Çekişmeli geçen mücadelede ev sahibi ekip 2-1'lik skorla geri dönüş galibiyeti elde etti:

  • 36. dakika | 0:1: Konuk ekibin savunma oyuncusu Kristoffer Ajer skoru açarak Norveç'i öne geçirdi;

  • 38. dakika | 1:1: Sadece iki dakika sonra Joao Cancelo şık bir vuruşla dengeyi sağladı;

  • 79. dakika | 2:1: Maçın kaderini yine Gonçalo Ramos belirledi; forvet oyuncusu son dakikalarda attığı kritik golle takımına galibiyeti getirdi.

Bu başarının ardından Portekiz 12 puana ulaştı ve 4 maçta 4 galibiyetle grup liderliğini perçinledi. Norveç ise 3 puanla son sırada kaldı.

Almanya Atina'da puan kaybetti, Hollanda liderliğini sağlamlaştırdı

  • Yunanistan — Almanya 0:0: Atina'daki maçta Julian Nagelsmann'ın öğrencileri Yunan savunmasını aşamadı. 90 dakikalık kıran kırana mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Almanya 5 puanla 3. sırada kalırken, sansasyonel Yunanistan 8 puan toplayarak 2. sıradaki yerini korudu.

  • Hollanda — Sırbistan 2:1: «Portakallar» Sırplara karşı ciddi bir dirençle karşılaştı. Teun Koopmeiners'in 31. dakikadaki golüne Sırplar, Cvetkovic'in isabetli vuruşuyla cevap verdi. Maçın kaderini 72. dakikada oyuna sonradan giren Joshua Zirkzee belirledi. Bu galibiyet Hollanda'yı 8 puanla grup lideri yaptı (Sırbistan'ın hala 0 puanı var).

  • Galler — Danimarka 0:1: İskandinav ekibi deplasmanda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Tek gol, 75. dakikada penaltı vuruşunu soğukkanlılıkla gole çeviren Rasmus Hojlund'dan geldi.

Tüm sonuçlar ve resmi raporlar:

Yunanistan — Almanya 0:0

  • Yunanistan: Solakis, Saliakis, Mavropanos (Retsos, 78), Koulierakis, Tsimikas, Masouras, Kourbelis (Mouzakitis, 68), Zafeiris, Kyziridis (Androutsos, 46), Pavlidis, Ioannidis (Kostoulas, 88).

  • Almanya: Urbig, Troy, Thiaw, Anton, Raum, Karl (El Mala, 64), Pavlovic, Bischof (Conte, 83), Scherhant, Wirtz, Burkardt (Voltemade, 64).

Hollanda — Sırbistan 2:1

  • Goller: Koopmeiners (31), Zirkzee (72) — Cvetkovic (35).

  • Hollanda: Verbruggen, Dumfries, van Dijk, Koopmeiners, van de Ven, Gravenberch, Veerman (Hato, 58), Reijnders (Timber, 82), Summerville, Lang (van Bommel, 58), Merdink (Zirkzee, 46).

  • Sırbistan: Milinkovic-Savic, Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic (Kostic, 74), Nedeljkovic, Stankovic (Maksimovic, 66), Lukic, Samardzic (Zivkovic, 73), Cvetkovic, Tadic.

Portekiz — Norveç 2:1

  • Goller: Cancelo (38), Ramos (79) — Ajer (36).

  • Portekiz: Costa, Cancelo (Dalot, 63), Dias, Veiga, Mendes, Palhinha (Neves, 63), Conceiçao, Vitinha, Fernandes, Ramos, Felix.

  • Norveç: Selvik, Aursnes, Ajer, Ostigard, Wolfe, Berge, Berg, Schjelderup, Odegaard, Nusa (Bobb, 74), Haaland (Larsen, 67).

Diğer maçların sonuçları:

  • İrlanda — İsrail 1:1 (Goller: Perrott 39 pen. — Perez 47)

  • Galler — Danimarka 0:1 (Gol: Hojlund 75 pen.)

  • Azerbaycan — Litvanya 1:0 (Gol: Haybulayev 25)

  • Malta — Andorra 1:0 (Gol: Teuma 49)

  • Kosova — Avusturya 1:1 (Goller: Asllani 70 — Lang 85)

Cristiano RonaldoErling HaalandTeun KoopmeinersGrup 4UEFA Uluslar Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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