İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Lamine Yamal'ın sonucuna nasıl tepki verdi?

2026 Ballon d'Or ödül töreninin sonuçları dünya futbol kamuoyunda hararetli tartışmalara yol açıyor. Barcelona kulübü ve İspanya milli takımının 19 yaşındaki hücum oyuncusu Lamine Yamal ana adaylardan biri olarak gösterilmesine rağmen, nihai oylamada üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.

Ana ödül Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane'e giderken, ikinciliği Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé aldı. Bu sonucun ardından İspanya milli takımı teknik direktörü Luis de la Fuente öğrencisinin potansiyeli ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

«Huzurlu olabilir»: Teknik direktörün güveni

İspanya milli takımı hocası The Touchline dergisine verdiği röportajda 19 yaşındaki yıldızın yeteneğine yüksek değer biçerek ona destek verdi:

Gelecekteki zaferler: «Lamine daha çok sayıda Ballon d'Or ödülü kazanacak. Bu konuda tamamen huzurlu olabilir»;

Eşsiz potansiyel: «Hepimiz onun sahada kim olduğunu, neler yapabileceğini ve nasıl eşsiz bir potansiyele sahip olduğunu çok iyi biliyoruz», dedi Luis de la Fuente;

Yaş faktörü: Uzmanlara göre, henüz 19 yaşında dünyanın ilk üçüne girmek, genç bir yetenek için fenomenal bir başarıdır.

2026 zaferi: Dünya ve İspanya şampiyonu

Lamine Yamal, 2026 sezonunda hem kişisel hem de takım bazında zirveye ulaştı: