Lamine Yamal üst üste üçüncü kez dünyanın en iyi genç futbolcusu seçildi
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen prestijli Ballon d'Or 2026 ödül töreninde tarihi bir sonuca imza atıldı. Yılın en iyi genç futbolcusuna verilen prestijli Kopa Trophy ödülü, üst üste üçüncü kez Katalan kulübü Barcelona'nın kanat oyuncusu Lamine Yamal'a gitti.
19 yaşındaki yetenek, futbol tarihinde bu ödülü üç kez kazanan ilk ve tek futbolcu olarak adını altın harflerle tarihe yazdırdı.
Dünya Kupası ve La Liga zaferi: Yamal'ın şampiyonluklarla dolu sezonu
Katalanlarıngenç yıldızı, geride bıraktığımız sezonda hem kulüp hem de milli takım düzeyinde inanılmaz başarılara imza attı:
İspanya'daki ödüller: Yamal, Barcelona formasıyla etkileyici bir performans sergileyerek La Liga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı;
Dünya Kupası'nda tarihi başarı: Genç hücum oyuncusu, İspanya milli takımı ile Dünya Kupası'nı kazanarak altın madalyanın sahibi oldu;
Eşsiz istikrar: Yaşına göre büyük bir tecrübe ve soğukkanlılık sergileyen futbolcu, dünya futbolunda genç yaş kategorisinde rakipsiz olduğunu kanıtladı.
Kopa Trophy'de eşsiz hegemonya: 2024, 2025 ve 2026
Fransız France Football dergisi tarafından verilen bu ödülün tarihinde daha önce kimse böyle mutlak bir üstünlük kurmamıştı:
2024 yılı: Genç yıldızın ilk büyük çıkışı ve dünya sahnesindeki ilk Kopa Trophy ödülü;
2025 yılı: İstikrarlı oyun ve statüsünü ikinci kez pekiştirmesi;
2026 yılı: Londra'daki kutlama ve üçüncü tarihi ödül.
Lamine Yamal ve Kopa Trophy 2026 detayları
Gösterge
Bilgiler
Ödül Adı
Kopa Trophy
Kazanan Futbolcu
Lamine Yamal
Yaşı ve Takımı
19 yaş, Barcelona (İspanya)
Sezondaki Başlıca Ödülleri
Dünya Kupası şampiyonu, La Liga şampiyonu, İspanya Süper Kupası sahibi
Ödülü Kazandığı Yıllar
2024, 2025, 2026 (üst üste 3 kez)
Törenin Yapıldığı Yer
Londra, Birleşik Krallık
Londra'daki bu takdir, Lamine Yamal'ın önümüzdeki yıllarda yetişkinler kategorisindeki ana Ballon d'Or ödülü için de en büyük aday olmaya devam edeceğini bir kez daha kanıtladı.
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