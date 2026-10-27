Lamine Yamal üst üste üçüncü kez dünyanın en iyi genç futbolcusu seçildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen prestijli Ballon d'Or 2026 ödül töreninde tarihi bir sonuca imza atıldı. Yılın en iyi genç futbolcusuna verilen prestijli Kopa Trophy ödülü, üst üste üçüncü kez Katalan kulübü Barcelona'nın kanat oyuncusu Lamine Yamal'a gitti.

19 yaşındaki yetenek, futbol tarihinde bu ödülü üç kez kazanan ilk ve tek futbolcu olarak adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

Dünya Kupası ve La Liga zaferi: Yamal'ın şampiyonluklarla dolu sezonu

Katalanlarıngenç yıldızı, geride bıraktığımız sezonda hem kulüp hem de milli takım düzeyinde inanılmaz başarılara imza attı:

İspanya'daki ödüller: Yamal, Barcelona formasıyla etkileyici bir performans sergileyerek La Liga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı;

Dünya Kupası'nda tarihi başarı: Genç hücum oyuncusu, İspanya milli takımı ile Dünya Kupası'nı kazanarak altın madalyanın sahibi oldu;

Eşsiz istikrar: Yaşına göre büyük bir tecrübe ve soğukkanlılık sergileyen futbolcu, dünya futbolunda genç yaş kategorisinde rakipsiz olduğunu kanıtladı.

Kopa Trophy'de eşsiz hegemonya: 2024, 2025 ve 2026

Fransız France Football dergisi tarafından verilen bu ödülün tarihinde daha önce kimse böyle mutlak bir üstünlük kurmamıştı:

2024 yılı: Genç yıldızın ilk büyük çıkışı ve dünya sahnesindeki ilk Kopa Trophy ödülü;

2025 yılı: İstikrarlı oyun ve statüsünü ikinci kez pekiştirmesi;

2026 yılı: Londra'daki kutlama ve üçüncü tarihi ödül.

Lamine Yamal ve Kopa Trophy 2026 detayları

Gösterge Bilgiler Ödül Adı Kopa Trophy Kazanan Futbolcu Lamine Yamal Yaşı ve Takımı 19 yaş, Barcelona (İspanya) Sezondaki Başlıca Ödülleri Dünya Kupası şampiyonu, La Liga şampiyonu, İspanya Süper Kupası sahibi Ödülü Kazandığı Yıllar 2024, 2025, 2026 (üst üste 3 kez) Törenin Yapıldığı Yer Londra, Birleşik Krallık

Londra'daki bu takdir, Lamine Yamal'ın önümüzdeki yıllarda yetişkinler kategorisindeki ana Ballon d'Or ödülü için de en büyük aday olmaya devam edeceğini bir kez daha kanıtladı.