Brian Riemer, Rasmus Højlund'u Erling Haaland ile kıyasladı

Danimarka Milli Takımı Teknik Direktörü Brian Riemer, forvet Rasmus Højlund'un milli takımdaki önemini vurgulayarak onu Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ile kıyasladı. Goal.com'un haberine göre, 23 yaşındaki futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler'e karşı oynanan maçta galibiyeti getiren golü atarak harika formunu bir kez daha kanıtladı. Bu konuda Goal.com bildiriyor. haber

Cardiff'teki çekişmeli mücadelede, ev sahibi ekibin kalesine penaltıdan golünü atan Rasmus Højlund, Danimarka'ya galibiyeti getirdi. Bu gol, genç forvetin son dört maçtaki üçüncü golü oldu ve onu şu anda Norveçli süper golcü Erling Haaland'ın istatistikleriyle aynı seviyeye taşıdı.

Højlund'un takımdaki yeri ve teknik direktörün övgüsü

Maçın ardından TV2 Sport'a verdiği demeçte teknik direktör Brian Riemer, öğrencisini överek onun takımdaki rolüne dikkat çekti. Riemer'e göre, Norveçliler kendi oyuncularını öne çıkarabilir ancak Danimarka için Rasmus, Haaland ile aynı derecede önemli bir figürdür.

Højlund'un son maçlardaki başarısı sadece teknik direktörü değil, takım arkadaşlarını da etkiledi. Savunma oyuncusu Rasmus Nissen Kristensen, basına verdiği demeçte forvetin fiziksel ve teknik açıdan büyük bir gelişim gösterdiğini belirterek onu sahada gerçek bir yırtıcıya benzetti.

Psikolojik mücadele ve penaltı çalışmaları

Galler maçında kaleci Danny Ward, 12 metrelik penaltı vuruşu öncesinde forvetin dikkatini dağıtmaya çalışsa da Rasmus Højlund durumu kontrol altında tutarak topu ağlara gönderdi. Maç sonrasında futbolcu, bu tür yüksek baskılı durumlara antrenmanlarda özel olarak hazırlandığını itiraf etti.

Forvet, kalecilerin çeşitli hareketlerine ve psikolojik baskısına golle karşılık vermenin ve onlara soğukkanlı bir bakış atmanın futbolun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Penaltı kullanma sorumluluğunu almaktan korkmadığını ve bu konuda sürekli çalıştığını sözlerine ekledi.