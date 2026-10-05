Piers Morgan, Jorge Jesus'u Portekizli Ten Hag olarak nitelendirdi

·5·Spor
Piers Morgan, Jorge Jesus'u Portekizli Ten Hag olarak nitelendirdi

Ünlü televizyon sunucusu Piers Morgan, Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus'un davranışlarını sert bir dille eleştirerek onu Cristiano Ronaldo'ya karşı büyük bir saygısızlık yapmakla suçladı. Goal.com'un haberine göre, teknik direktör ile yıldız forvet arasındaki ilişkiler, milli takımın son maçlarının ardından gerildi. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Tartışmanın nedeni, Norveç karşısında alınan 2-1'lik galibiyetti. Karşılaşma boyunca Cristiano Ronaldo yedek kulübesinde bekletildi ve ilginç bir şekilde, oyuna girmek için yoğun bir şekilde ısınma hareketleri yapmasına rağmen teknik direktör onu hiç sahaya sürmedi.

Bunun ardından basında ve sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar ve tartışmalar alevlendi. Jorge Jesus ise bu durumun sadece oyuncunun devasa itibarı nedeniyle abartıldığını vurgulayarak, diğer oyuncuların da yedek kalmasını gerekçe gösterdi.

Piers Morgan ve Erik ten Hag kıyaslaması

Ancak, Cristiano Ronaldo'nun yakın arkadaşlarından biri olan Piers Morgan bu açıklamaları kabul etmedi. Sosyal medya hesabından Jesus'u Manchester United'ın eski teknik direktörü Erik ten Hag ile kıyaslayarak sert eleştirilerde bulundu.

Morgan, açıklamasında Jorge Jesus'u kendi kişisel itibarını artırmak ve sert bir teknik direktör imajı çizmek için Ronaldo'yu aşağılamaya çalışmakla suçladı. Hatırlatmak gerekirse, daha önce Erik ten Hag da Manchester United'da benzer bir kriz yaratmış ve bu durum Ronaldo'nun kulüpten ayrılmasına neden olmuştu.

Teknik direktörün kendini savunması

Jorge Jesus ise basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, bu durumun etrafında yapay bir gürültü koparıldığını belirtti. Ona göre, her maçta birçok futbolcu yedek kulübesinde kalıyor ancak basın sadece Ronaldo olduğu için bu olaya aşırı ilgi gösteriyor.

Yine de bu durum Avrupa futbol kamuoyunun ve medyanın dikkatinden kaçmadı. Portekiz milli takımının önümüzdeki maçlarında teknik direktör ile takım kaptanı arasındaki bu belirgin gerilimin ne gibi sonuçlar doğuracağı tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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