Özbekistan milli takımı deplasmanda Güney Kore'ye mağlup oldu

Özbekistan milli takımı, uluslararası hazırlık maçı kapsamında Asya'nın en güçlü ekiplerinden biri olan Güney Kore milli takımına konuk oldu. Yongin şehrindeki Yongin Mireu Stadyumu'nda oynanan çekişmeli mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Asya ve dünya futbolunun yıldızlarıyla güçlendirilmiş Kore takımına karşı oynanan bu maç, teknik heyet için kadroyu test etmek ve yüksek tempolu maçlara hazırlanmak adına önemli bir sınav görevi gördü.

Erken gol ve ikinci yarıdaki vuruş

Karşılaşma ev sahibinin aktif ataklarıyla başladı:

Son Heung-min'in erken golü (7. dakika): Maçın henüz 7. dakikasında Tottenham kulübünün yıldızı Son Heung-min skoru açtı ve takımına erken bir üstünlük sağladı (1-0);

Oh Se-hun skoru perçinledi (60. dakika): İkinci yarının 60. dakikasında ev sahibi ekibin forveti Oh Se-hun, Abduvohid Nematov'un koruduğu kaleye ikinci golü göndererek maçın skorunu belirledi (2-0).

Maç raporu ve kadrolar:

Hazırlık maçı

Güney Kore – Özbekistan 2-0

Goller: Son Heung-min (7), Oh Se-hun (60).

Yer: Yongin, Yongin Mireu Stadyumu.

Takımların ilk 11'leri:

Güney Kore: 21. Jo Hyeon-woo, 2. Lee Han-beom, 3. Kim Tae-hyeon, 5. Kim Tae-hyeon, 7. Son Heung-min, 10. Lee Jae-sung, 11. Hwang Hee-chan, 16. Park Jin-seop, 19. Lee Kang-in (PSG), 20. Oh Se-hun, 26. Cho Hyun-taek.

Özbekistan: 12. Abduvohid Nematov, 2. Abdukodir Khusanov (Lens) (Muhammadrasul Abdumajidov, 83), 4. Behruz Karimov, 5. Jahongir Orozov, 6. Akmal Mozgovoy (Diyor Kholmatov, 83), 9. Odil Khamrobekov (Husayn Norchaev, 69), 10. Aziz Ganiev (Sherzod Esanov, 46), 13. Sherzod Nasrullaev (Mahmud Mahamadjonov, 69), 14. Eldor Shomurodov, 17. Doston Khamdamov (Aziz Amonov, 46), 22. Abbos Fayzullaev (Aziz Kholmurodov, 83).

Uyarı (sarı kart): Sherzod Esanov (Özbekistan, 47).

Teknik deneyim ve taktiksel değişiklikler

Maç boyunca milli takımımızda birçok taktiksel deneme yapıldı: