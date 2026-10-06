Çin deplasmanında sansasyon: Hanonov'un golü Tacikistan'a galibiyeti getirdi

FIFA günleri kapsamındaki uluslararası hazırlık maçlarında Orta Asya takımları önemli sınavlardan geçiyor. Kuzey Makedonyalı teknik direktör Igor Angelovski yönetimindeki Tacikistan milli takımı, deplasmanda Çin'e karşı sahaya çıktı ve beklenmedik, güven verici bir galibiyet elde etti (1:0).

Maçın kaderini belirleyen tek gol, ikinci yarının başında, 53. dakikada takımın önde gelen savunma oyuncularından biri olan Vahdat Hanonov tarafından atıldı.

Başarısızlık serisi sona erdi

Bu galibiyet, Tacikistan milli takımı ve yeni teknik direktörü için psikolojik açıdan büyük önem taşıyordu:

Önceki başarısızlıklar: Takım, FIFA günleri kapsamında daha önce Azerbaycan ve Filistin ile hazırlık maçları yapmış ve her ikisinden de mağlubiyetle ayrılmıştı;

Rövanş ve güven: Çin sahasında elde edilen bu galibiyet, üst üste kaybedilen maçların ardından teknik heyet ve futbolculara özgüven kazandırdı ve eleştiri dalgasını dindirdi.

Maç raporu ve kadrolar:

Uluslararası hazırlık maçı

Çin — Tacikistan 0:1

Gol: Vahdat Hanonov (53).

Tacikistan milli takımı kadrosu: Rustam Yatimov, Vahdat Hanonov, Mehrubon Karimov (Sodiqjon Qurbonov, 67), Tabrez Islomov, Alijon Karomatullozoda, Amirbek Juraboyev (Alisher Shukurov, 85), Shervoni Mabatshoyev (Nozim Bobojonov, 85), Ehsoni Panshanbe (Salohiddin Irgashev, 85), Parvizjon Umarboyev, Alisher Jalilov (Muhammadjon Rahimov, 67), Sheriddin Boboyev (Azizbek Hayitov, 80).

Taktik disiplin ve sağlam savunma

Maç boyunca Tacikistan milli takımı ana odağını sağlam savunma ve hızlı kontra ataklara çevirdi:

Kalesini gole kapatma: Kaleci Rustam Yatimov ve savunma hattı, ev sahibinin tehlikeli ataklarını güvenli bir şekilde bertaraf ederek maç sonuna kadar skoru korumayı başardı;

Değişikliklerin etkisi: Angelovski ikinci yarıda Muhammadjon Rahimov, Sodiqjon Qurbonov ve son dakikalarda Shukurov, Bobojonov ve Irgashev'i oyuna alarak orta sahada presi ve fiziksel baskıyı korudu.

Kıtanın güçlü rakiplerinden birine karşı deplasmanda alınan bu galibiyet, Tacikistan takımının gelecekteki resmi eleme maçları öncesinde uluslararası sıralamasına ve prestijine olumlu bir ivme kazandıracaktır.