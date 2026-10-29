İngiltere'de sürprizler gecesi: Aston Villa hezimete uğradı, Fulham kupaya veda etti

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İngiltere'de sürprizler gecesi: Aston Villa hezimete uğradı, Fulham kupaya veda etti

İngiltere Lig Kupası 1/8 final turu, bir dizi beklenmedik ve dramatik sonuçla tamamlandı. Turnuvanın favorilerinden biri olarak görülen Aston Villa, deplasmanda Bournemouth'a 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak kupaya erken veda etti.

Ayrıca başkent derbisinde «Crystal Palace» deplasmanda Fulham'ı tek golle geçerken, Sunderland ile Brentford arasındaki mücadele ise 5 golün atıldığı gerçek bir gol düellosuna dönüştü.

Vitality'de hezimet: Bournemouth, Aston Villa'ya geçit vermedi

Bournemouth, kendi sahasındaki karşılaşmada ilk dakikalardan itibaren tam bir üstünlük sergiledi:

  • Adli'nin hızlı golü: Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında ev sahibi ekibin forveti Adli, skoru açarak 'Villalıların' planlarını bozdu (1-0);

  • Cook ve Rodriguez'in golleri: İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, 51. dakikada Cook ve 69. dakikada Rodriguez'in golleriyle skoru 3-0'a taşıdı;

  • Yıldızlar da çare olamadı: Aston Villa kadrosunda Leon Goretzka, Alejandro Garnacho, Ross Barkley ve Tammy Abraham gibi isimlerin yer almasına rağmen takım rakip kalede gol yolu bulamadı.

Londra derbisi ve Sunderland'in galibiyet serisi

Diğer karşılaşmalarda da kıran kırana bir mücadele yaşandı:

  • Londra derbisinde Nketiah'ın golü: Fulham ile «Crystal Palace» arasındaki kritik mücadelenin kaderini 37. dakikada Eddie Nketiah'ın attığı tek gol belirledi (0-1);

  • Sunderland — Brentford (3-2): Sunderland, ilk yarıda Talbi (26), Tuterov (29) ve Fofana'nın (39) golleriyle üç farklı üstünlüğü yakaladı. Brentford, Wilson (42) ve Igor Thiago'nun (90) golleriyle geri dönüş yapmaya çalışsa da 'Kara Kediler' galibiyeti korumayı başardı.

Resmi protokol bilgileri

İngiltere Lig Kupası. 1/8 final

Bournemouth — Aston Villa 3-0

  • Goller: Adli (7), Cook (51), Rodriguez (69);

  • Bournemouth kadrosu: Di Gregorio, Sanchez, Diakate, Antonio Silva, Soler, Cook, Doak (Adams, 63), Tavernier (Kluivert, 46), Christie (Brooks, 63), Adli (Rayan, 46), Rodriguez (Krupi, 80);

  • Aston Villa kadrosu: Bizot, Taylor, Mings, Maatsen, Bogarde, Hemmings (Edward, 58), Gomes, Goretzka (McGinn, 70), Mbaye (Garnacho, 58), Buendia (Barkley, 70), Madjo (Abraham, 75).

Fulham — «Crystal Palace» 0-1

  • Gol: Nketiah (37);

  • Fulham kadrosu: Lecomte, Tete (Castagne, 58), Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Larsson (Cairney, 58), Bobb (Kevin, 82), Iwobi (Gonzalo Garcia, 72), Palacios (King, 58), Muniz;

  • Crystal Palace kadrosu: Henderson, Lerma, Richards, Ahanor, Mingueza, Hughes, Doucoure (Wharton, 61), Chilwell (Mitchell, 61), Gessan (Kamada, 77), Osorio (Pino, 77), Nketiah (McNeill, 71).

Sunderland — Brentford 3-2

  • Goller: Talbi (26), Tuterov (29), Fofana (39) — Wilson (42), Igor Thiago (90);

  • Sunderland kadrosu: Elborg, Brown, Danso, Alderete, Metal, Talbi, Ta Bi, Diarra (Higg, 46), Axoka, Fofana, Tuterov (Myone, 60);

  • Brentford kadrosu: Valdimarsson, Kayode (Hickey, 59), Schuster, Collins (Ajer, 71), Diouf, Sangare, Janelt, Anthony (Schade, 71), Damsgaard, Wilson (Ouattara, 59), Igor Thiago.

Bir üst tura yükselen Bournemouth, Crystal Palace ve Sunderland, kupanın çeyrek finalinde daha güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek.

İngiltere Lig KupasıAston VillaBournemouthCrystal PalaceFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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