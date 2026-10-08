Messi'nin veda maçının ardından Benin teknik direktöründen sert tepki

Lionel Messi'nin milli takım formasıyla çıktığı son veda mücadelesi sahada gerçek bir şölen havasında geçse de, maçın ardından soyunma odası koridorlarında beklenmedik bir gerginlik yaşandı. Arjantin'e karşı sahaya çıkan Benin Milli Takımı'nın teknik direktörü Gernot Rohr, rakip tarafın tutumu ve güvenlik görevlilerinin aşırı katı tavrından duyduğu hayal kırıklığını açıkça dile getirdi.

Afrikalı futbolcular dünya yıldızlarıyla, özellikle de Messi ile forma değiştirmek ve hatıra fotoğrafı çektirmek istediler ancak bu niyetleri tamamen boşa çıktı.

«Koridora bile almadılar»: Stat altındaki kısıtlamalar

Benin teknik direktörü, maçın ardından yaşanan durumla ilgili şikayetlerini şu şekilde açıkladı:

Sıkı bariyer: Maç bittikten sonra stat güvenlik görevlileri, Benin Milli Takımı oyuncularını Arjantin soyunma odasının bulunduğu bölüme kesinlikle yaklaştırmadı;

Değiştirilemeyen formalar: «Formalarımızı alıp rakiple değiştirmeyi çok istedik. Oyuncularımız umutla bekledi, anlaşmaya çalıştık ama tüm çabalarımız boşa gitti», dedi Gernot Rohr;

Fotoğraf çektirme imkansızlığı: Tarihi bir günde bile Lionel Messi ile hatıra fotoğrafı çektirmeye dahi izin verilmedi.

Lionel Scaloni ile yarım saatlik bekleyiş

Gernot Rohr, durumu yumuşatmak amacıyla Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni'ye başvurmak zorunda kaldı:

2018'den hatıra: Rohr, 2018 Dünya Kupası'nda (Nijerya maçından sonra) Messi'nin imzaladığı değerli formayı Scaloni'ye teslim etti;

Yeniden alınan imza: Scaloni formayı içeri götürdü, Messi'ye bir kez daha imzalattı ve Benin teknik direktörüne geri getirdi;

Teknik direktörün sabrı: «Yarım saat beklemek zorunda kaldım. Sorun değil, benim için mesele değil ama çocuklarımızın eli boş dönmesi üzücü», diye ekledi teknik direktör.

Sahadaki zafer ve perde arkasındaki soğukluk

Bilgi olarak, Arjantin Milli Takımı bu karşılaşmada Benin'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçta adeta şov yapan Messi, bir gol atıp iki asist yaparak milli takımına güzel bir şekilde veda etti.

Ancak efsanevi kaptanın bu görkemli vedası, rakip takım oyuncuları için organizasyonel açıdan oldukça tatsız ve soğuk anılarla akıllarda kaldı.