Javohir Jahongirov Polonya'da WKF Karate Dünya Şampiyonu oldu
Polonya'nın Bielsko-Biała şehrinde düzenlenen gençler ve yıldızlar arası prestijli WKF Karate Dünya Şampiyonası'nda Özbekistan spor heyeti büyük bir başarıya daha imza attı.
Dünyanın 120 ülkesinden gelen en güçlü genç sporcuların mücadele ettiği turnuvada, Bekabadlı yetenekli sporcu Javohir Jahongirov bireysel kata kategorisinde 63 kg ağırlık sınıfında dünya şampiyonluğuna ulaşarak milli sporumuzun tarihine yeni bir sayfa açtı.
Finale giden emin adımlar: Önde gelen ülkelerin temsilcileri mağlup edildi
Deneyimli antrenör Hamdam Shodibekov yönetiminde çalışmalarını sürdüren Özbek sporcu, eleme turlarından itibaren rakiplerine karşı bariz bir üstünlük sergiledi:
Mağlup edilen liderler: Javohir, finale kadar dünya karatesinde lider konumda olan Brezilya, Ukrayna, Slovakya ve Hong Kong temsilcilerini yenerek üstün bir performans sergiledi;
Antrenörlük emeği: Bu başarı, sporcunun düzenli hazırlık sürecinin ve antrenör Hamdam Shodibekov'un titiz taktiksel yönlendirmelerinin bir sonucu olarak değerlendirildi.
Finalde 5:0'lık skor ve tarihi altın
17 Ekim'de gerçekleştirilen final mücadelesinde Özbek sporcu üstünlüğünü net bir şekilde ortaya koydu:
Rakip: Final karşılaşmasında Jahongirov'un rakibi ABD temsilcisi Zxuo Edmond oldu;
Hakemlerin oybirliğiyle aldığı karar: Sporcumuzun hareketleri tüm hakemler tarafından yüksek puanla değerlendirildi ve rakibini 5:0'lık skorla net bir şekilde yenerek, altın madalyanın sahibi oldu;
Yeni bir tarihi rekor: Javohir Jahongirov bu zaferiyle ülkemize bu branşta önemli bir şampiyonluk ödülü kazandırdı.
120 ülkenin katıldığı turnuvadaki bu parlak zafer, Özbek karate okulunun dünya arenasındaki itibarının giderek güçlendiğini gösteriyor.
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