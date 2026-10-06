Tyson Fury, Oleksandr Usyk ile üçüncü maç için tarih verdi ve tek bir şart koştu

Tyson Fury, Oleksandr Usyk ile üçüncü maçı yapma planını açıkladı. Ancak eski dünya şampiyonu İngiliz boksörün planında önemli bir şart var: öncelikle 11 Aralık'ta Anthony Joshua ile yapacağı maçta galip gelmesi gerekiyor. Ancak ondan sonra Usyk ile bir üçleme (trilogy) düzenlemeyi planlıyor. Fury, Ukraynalı boksörün de 2027'nin ilk çeyreğinde maça hazır olacağını belirttiğini söyledi.

Fury'nin planı: önce Joshua, sonra Usyk

Fury'nin bir sonraki rakibi zaten belli; 11 Aralık'ta Cardiff'te Anthony Joshua ile ringe çıkacak. İki İngiliz yıldızın uzun yıllardır beklenen mücadelesi, boks dünyasında büyük bir olay olarak değerlendiriliyor.

Ancak Fury, bu karşılaşmayı kariyerinin nihai hedefi olarak görmüyor. Planı çok daha büyük.

İngiliz boksör, Joshua ile yapacağı maçı kendini bir kez daha test etme aşaması olarak gördüğünü, ardından Usyk ile üçüncü karşılaşmayı gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Fury'nin ifadelerine göre, bu konuyu bizzat Usyk ile de görüştü.

«Önce Joshua'yı yenip ısınmak istiyorum. Ardından Usyk ile üçlemeyi gerçekleştireceğiz. Bu konuyu Oleksandr ile görüştüm ve 2027'nin ilk çeyreğinde hazır olacağını söyledi».

Usyk, Fury'yi iki kez mağlup etti

Üçlemeye olan ilginin temel nedeni, iki boksörün önceki maçlarıdır.

Usyk ve Fury, 2024 yılında iki kez ringde karşılaştı. İlk maçta Ukraynalı boksör, hakemlerin bölünmüş kararıyla galip geldi. Maç sırasında Usyk, Fury'yi knockdown durumuna da düşürdü.

Yedi ay sonraki rövanşta Usyk yine üstün geldi. Bu kez hakemler oybirliğiyle Ukraynalı boksörün galibiyetini tescilledi.

Böylece Fury-Usyk rekabetinde şu anki skor Usyk lehine 2-0.

Artık Fury için üçüncü maç sadece büyük bir spor olayı değil, aynı zamanda önceki iki mağlubiyetten sonraki son şans olarak görülüyor.

2027 başında büyük bir üçleme olacak mı?

Fury'nin planı gerçekleşirse, Usyk ile üçüncü maç 2027'nin Ocak-Mart ayları arasında yapılabilir.

İngiliz boksör, olası maç yeri olarak ABD'deki ünlü Madison Square Garden arenasını da zikretti. Hayalinde, Cardiff'teki Joshua maçından sonra Usyk ile ABD'de yapılacak büyük karşılaşma, kariyerinin en önemli olaylarından biri olmalı.

Ancak şu an için bu sadece Fury'nin planı. Üçlemenin resmen kararlaştırıldığına veya maç sözleşmesinin imzalandığına dair bir bilgi yok.

Usyk'in onayı hakkındaki bilgiler de tamamen Fury'nin açıklamalarına dayanıyor.

Önce Joshua ile belirleyici maç

Fury'nin planındaki en büyük engel Anthony Joshua.

İki İngiliz ağır sıklet boksör arasındaki maç 11 Aralık'ta Cardiff'teki Principality Stadium'da gerçekleşecek. İlginç olan, taraflar arasında rövanş için zorunlu bir madde bulunmadığının bildirilmesi. Bu durum, ilk maçın sonucunu daha da önemli kılıyor.

Fury, Joshua'dan sonra Usyk'e çıkmayı planlıyorsa, bu planın ilk kısmı 11 Aralık'ta belli olacak.

Joshua galibiyet yolunu kapatırsa, Usyk ile üçleme planı da değişebilir.

Usyk-Fury üçlemesi bir başka tarihi maç olacak mı?

Şu an için üçüncü maçın kesin tarihi ve resmi şartları yok. Ancak Fury'nin planı net: Joshua'yı yenmek ve ardından Usyk ile hesaplaşmaya devam etmek.

Usyk ise Fury'yi iki kez yenerek rekabette büyük bir üstünlüğe sahip. Fury için üçüncü maç, bu skoru değiştirmek ve kariyerini büyük bir zaferle noktalamak için bir fırsat olabilir.

Bu nedenle boksseverlerin dikkati şu an iki maça odaklanmış durumda: önce Fury-Joshua, ardından gerçekleşmesi muhtemel Fury-Usyk III.

Eğer Fury 11 Aralık'ta planının ilk kısmını gerçekleştirebilirse, 2027 başındaki Usyk ile üçleme, boks dünyasındaki en büyük olaylardan biri haline gelebilir.