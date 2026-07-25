Fury Wach'ı durdurdu: Şimdi büyük dövüş yakın mı? (video)

Tyson Fury, Tayland'daki sahalara dönüş maçını net bir galibiyetle tamamladı. 46 yaşındaki Mariusz Wach yedi raunt boyunca ayakta kalmayı başarsa da sekizinci raund için ringe çıkmadı — ancak bu gecenin asıl merak konusu ringdeki sonuçtan sonra başladı.

Eski Britanyalı dünya şampiyonu, sıradaki Anthony Joshua ile yapılması beklenen mega dövüşe doğru bir adım daha attı. Artık bu kapışmanın kaderi diğer Britanyalı yıldızın alacağı sonuca bağlı.

Wach sekizinci raund için ringe çıkmadı

24 Temmuz'da Pattaya'daki Max Muay Thai Stadium arenasındaki on rauntluk maçta Fury, ilk dakikalardan itibaren üstünlüğü ele geçirdi.

Britanyalı boksör jab'ler ile mesafeyi kontrol etti, farklı gardlarda hareket etti ve rakibinin kafasına ve vücuduna ardı ardına yumruklar gönderdi. Wach nakavt olmadı ancak yedinci raundun ardından köşesi maça devam etmeme kararı aldı. Böylece Fury teknik nakavtla kazandı.

Wach'ın antrenörleri onu sekizinci raunda çıkarmayı reddetti.

Maç televizyondan canlı yayınlanmadı. Pattaya'daki boks gecesini yaklaşık 1,5 bin seyirci arenadan takip etti.

Rakamlarla Fury'nin yeni galibiyeti

İstatistik Tyson Fury Mariusz Wach Yaş 37 46 Profesyonel kariyeri 36–2–1 39–14 Nakavtlı galibiyetleri 25 20 Maç sonucu Teknik nakavt Mağlubiyet Maçın bittiği an 7. raunttan sonra 8. raunda çıkmadı

Bu, Fury'nin 2026 yılındaki üst üste ikinci galibiyeti oldu. Nisan ayında Arslanbek Mahmudov'u puanlarla yenmiş ve 16 aylık aranın ardından kariyerini yeniden başlatmıştı.

Pattaya'daki sonuç bir başka açıdan da önemli: Bu galibiyet, Fury'nin Aralık 2022'de Derek Chisora'yı durdurmasından bu yana erken bitirdiği ilk maç oldu.

Fury'nin tuhaf hareketi de tartışıldı

Maç tek taraflı geçse de altıncı raunttaki beklenmedik an sosyal medyada hızla yayıldı. Clinch sırasında Fury rakibini öper gibi bir hareket yaptı ve hakem onları ayırmak zorunda kaldı.

Bu hareket Fury'nin ringdeki şov tarzının bir parçası olarak karşılandı. Ancak temel sportif sonuç değişmedi: Britanyalı boksör maçın temposunu tamamen kontrol etti, Wach ise son rauntlarda giderek daha az karşılık verebildi.

Aslında bu maç neden düzenlendi?

Wach ile karşılaşma Fury için bir unvan maçı değil, daha büyük bir kapışma öncesi hazırlık işlevi gördü.

Britanyalı boksörün asıl hedefi uzun yıllardır konuşulan Anthony Joshua'ya karşı yapılacak olan maç. Fury kazanarak görevini yerine getirdi. Artık Joshua Suudi Arabistan'nda Kristian Prenga'ya karşı yapacağı maçtan başarıyla geçmeli.

Maçtan sonra büyük kapışma hakkındaki müzakerelerin yakında sonuçlanmasını umduğunu belirtti:

«Dinlenip güç toplayacağım. Umarım anlaşma önümüzdeki hafta imzalanır.»

Olası maçın Londra, Las Vegas, New York, İrlanda veya hatta Pattaya'da yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Belirleyici sınav artık Joshua'yı bekliyor

Fury'nin Wach'ı yenmesi sürpriz olmadı. Polonyalı boksör son yıllarda çok sayıda mağlubiyet almış ve bu maçta açık ara favori değildi. Dolayısıyla asıl soru Fury'nin kazanıp kazanmayacağı değil, büyük maç öncesi hangi durumda olduğu idi.

Fury ringde aktif bir performans sergiledi, yedi raunt boyunca baskıyı düşürmedi ve aradan sonra maç ritmini yeniden bulduğunu gösterdi. Ancak Wach'ın mevcut seviyesi Anthony Joshua gibi bir rakibe karşı gerçek hazırlığı tam olarak değerlendirme fırsatı sunmuyor.

Şimdi tüm dikkatler Joshua'nın sıradaki maçına çevrilecek. O da kazanırsa, Britanya boks tarihinin en büyük kapışmalarından birini gerçekleştirmek için son büyük engel ortadan kalkacak.

Sizce Tyson Fury ve Anthony Joshua maçını kim kazanır? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram'daki boks hayranlarıyla paylaşın.