Beninli futbolcular veda maçında Lionel Messi'ye sıra dışı hediyeler verdi

Buenos Aires'teki ünlü Monumental Stadyumu, dünya futbol tarihinin en duygusal gecelerinden birine ev sahipliği yaptı. 39 yaşındaki kaptan Lionel MessiArjantin milli takımı formasıyla çıktığı son veda maçında sadece sahadaki parlak galibiyetle değil, aynı zamanda rakip takım Beninli futbolcuların gösterdiği büyük saygı ve hürmetle de taraftarların hafızasına kazındı.

Afrika kıtasından gelen misafirler, efsanevi kaptanın milli takımla vedalaşma anını gerçek bir şölene dönüştürmek için maç öncesi seremonisinde sıra dışı hediyeler sundular.

Flamadan fazlası: Beninliler Messi'ye neler hediye etti?

Genellikle maçlar başlamadan önce iki takım kaptanı geleneksel sembolik flamalarla değiş tokuş yapar. Ancak Benin milli takımı lideri Sessi D'Almeida bu seferki protokolü tamamen değiştirdi:

Benin'in sembolik heykeli: Messi'ye, bu Afrika ülkesinin milli kültürünü ve kadim sanatını yansıtan özel bir hatıra heykelciği verildi;

Hürmet gülü ve özel sweatshirt: Kaptana canlı bir gül dalı ve Benin milli takımının resmi logosunun basılı olduğu özel bir sweatshirt hediye edildi;

Delegasyon adına tebrik mektubu: Misafir delegasyon, Arjantinli yıldıza futbola yaptığı eşsiz katkılardan dolayı teşekkür edilen resmi bir mektubu törenle takdim etti.

Monumental'de 3-0: Bir gol, iki asist ve kusursuz veda

Sahada oynanan mücadelede ise Arjantin, kaptanına yakışır bir galibiyet sundu:

Skorun açılışı ve devamı: Ev sahibi ekipte savunma oyuncusu Nicolas Otamendi ve genç yetenek Nicolas Paz rakip fileleri havalandırdı;

Messi'nin resitali: Gecenin baş kahramanı Lionel Messi penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirirken, takım arkadaşlarının attığı diğer iki golde de doğrudan asist yaptı;

Maç sonucu: Mücadele Arjantin'in 3-0'lık net galibiyetiyle sona erdi.

208 maçlık efsanenin sonu: Rakamlarla mutlak tarih

Bu karşılaşma ile Lionel Messi, Arjantin milli takımı tarihindeki en yüksek istatistiksel verileri resmen tescilledi:

208 resmi ve hazırlık maçı;

126 gol;

70 asist.

Böylece 2005 yılında başlayan 21 yıllık büyük yolculuk, rakiplerin alkışları, tribünlerin coşkusu ve alınan yeni bir galibiyetle resmen noktalandı.