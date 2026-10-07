Bağımsız komisyon kararına karşı çıkan Manchester City, Championship'ten de men edilecek mi?

·8·Spor
Bağımsız komisyon kararına karşı çıkan Manchester City, Championship'ten de men edilecek mi?

İngiliz ve dünya futbolunun en güçlü kulübü olarak kabul edilen Manchester Citymodern tarihindeki en tehlikeli eşikte duruyor. Çok sayıda finansal kural ihlali nedeniyle bağımsız bir komisyon tarafından suçlu bulunan "City", bu karara sert bir şekilde itiraz ederek resmi temyiz başvurusunda bulundu. Saygın The Touchline yayınının aktardığı bilgilere göre, kulübün itirazı kabul edilmezse, Manchester devine karşı futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş en ağır yaptırımlar uygulanabilir.

En korkutucu tarafı ise cezanın sadece Premier League'den (EPL) ihraç edilmekle sınırlı kalmaması; kulübün İngiliz futbol sistemindeki tüm varlığının sorgulanıyor olmasıdır.

Tam diskalifiye riski: Championship bile kabul etmeyebilir

Beklenen yaptırımlar arasında İngiliz futbol yetkilileri tarafından en sert senaryo ciddi şekilde destekleniyor:

  • Futbol piramidinden atılma: Kural gereği, üst ligden ihraç edilen bir kulüp alt liglere düşürülür. Ancak City durumunda sadece EPL'den ihraç değil, aynı zamanda English Football League (EFL) organizasyonlarına katılımın tamamen yasaklanması seçeneği de değerlendiriliyor;

  • Lig sistemi kapanıyor: EFL bünyesinde ülke profesyonel futbol sisteminin ikinci, üçüncü ve dördüncü kademeleri olan Championship, League 1 ve League 2 ligleri yer almaktadır. Eğer bu yasak yürürlüğe girerse, kulüp Championship sistemine bile kabul edilmeyecek ve pratikte profesyonel futbol hakkından mahrum bırakılacaktır.

Sahiplere yönelik yaptırım: Yönetim yasağı gelebilir

Finansal denetimlerin yeni aşaması, doğrudan kulüp sahiplerinin kişisel sorumluluğuna da odaklanıyor:

  • Yönetim hakkının elinden alınması: Lig ve bağımsız uzmanlar nezdinde, kulüp sahiplerinin (City Football Group yönetimi) "Manchester Cityüzerindeki yönetim ve faaliyetlerine ömür boyu veya uzun süreli veto koyma ihtimali tartışılıyor;

  • Uluslararası kriz: Bu karar, kulüp hissedarlarına ve finansal akışlara telafisi imkansız bir darbe vurabilir, ayrıca takımın yıldızlarının ve teknik ekibinin toplu halde ayrılmasına yol açabilir.

Kesin ret ve son umut — temyiz

Manchester City yönetimi ise tüm suçlamaları tutarlı bir şekilde reddetmeye devam ediyor. Kulüp avukatları, bağımsız komisyonun suçlama sonuçlarını asılsız bularak, takımın tamamen aklanmasını sağlamak için tüm yasal yolları devreye soktu.

Şu anda incelenmekte olan temyiz süreci, sadece Manchester City'nin geleceğini değil, aynı zamanda tüm İngiltere Premier League'in finansal politikasını ve adalet kriterlerini belirleyen belirleyici bir savaşa dönüşüyor.

Manchester CityPremier LeagueCity Football GroupİngiltereFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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