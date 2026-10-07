Ronaldo, Jesus ile yaşanan tartışmanın ardından Suudi kulübüne nasıl bir ruh haliyle döndü?

·14·Spor
Ronaldo, Jesus ile yaşanan tartışmanın ardından Suudi kulübüne nasıl bir ruh haliyle döndü?

Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşanan gergin tartışmanın ardından milli takım kampından ayrılan Cristiano Ronaldo yeniden Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüne döndü. Dünya futbol efsanesinin ruh hali ve kulüpteki geleceği birçok soru işaretini beraberinde getirirken, Riyad kulübünün yeni teknik direktörü Ange Postecoglou basın mensuplarının karşısına çıkarak 41 yaşındaki yıldızın mevcut durumu hakkında açık konuştu.

Al-Nassr, Suudi Pro Ligi'nin 8. haftasında Al-Diriyah ile oynayacağı maça yoğun bir şekilde hazırlanırken, teknik direktörün bu açıklamaları taraftarların endişelerini önemli ölçüde azalttı.

«En önemlisi durumu mükemmel»: Postecoglou'nun net cevabı

Yunan asıllı Avustralyalı deneyimli teknik adam, Ronaldo etrafında kopan tartışmalara odaklanmak yerine tüm dikkatini sahadaki işine veriyor:

  • Tam fiziksel ve zihinsel hazırlık: «Ronaldo çok iyi bir durumda döndü. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak tamamen hazır. Bizim için en önemli şey tam olarak bu», — diyerek güvenle vurguladı Al-Nassr hocası;

  • Teknik direktörlük etiği ve sınırlar: Postecoglou, milli takımdaki krizle ilgili neden yorum yapmadığını diplomatik bir dille açıkladı: «Ben de milli takımlarda çalıştığım dönemde, kulüp teknik direktörlerinin milli takımın iç işlerine karışmasını sevmezdim. Bu yüzden bu duruma müdahil olmayacağım».

Teknik direktör tecrübesi: Postecoglou durumu neden iyi anlıyor?

Ange Postecoglou'nun bu soğukkanlı ve tarafsız tutumu, zengin teknik direktörlük kariyeriyle doğrudan bağlantılı:

  • Uluslararası tecrübe: Postecoglou, 2013-2017 yılları arasında Avustralya milli takımını başarıyla yöneterek kıta şampiyonu olmuş ve milli takım içindeki baskının nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilmektedir;

  • Yeni dönem: 2026 yazından bu yana Al-Nassr'ın yönetimini devralan teknik adam, Cristiano Ronaldo ile mükemmel bir güvene dayalı ilişki kurmayı başarıyor.

Ronaldo'nun açıklaması ve önündeki sınav

Hatırlatmak gerekirse, birkaç gün önce Cristiano Ronaldo kapsamlı bir resmi açıklama yaparak, 72 yaşındaki Jorge Jesus'un oyun süresi ve takımdaki rolü konusunda verdiği sözleri defalarca tutmadığını açıkça eleştirmişti. Bu tartışmanın ardından kamptan ayrılan golcü oyuncu, artık tüm dikkatini Al-Nassr'ın ligdeki şampiyonluk mücadelesine verecek.

Al-Diriyah karşısında beklenen bir sonraki maçın, Ronaldo'nun milli takımdaki hayal kırıklığından sonra yeşil sahalarda nasıl bir cevap vereceğini gösteren özel bir şova dönüşmesi bekleniyor.

Cristiano RonaldoAl-NassrAnge PostecoglouPortekiz Milli TakımıSuudi Pro Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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