Fransız yıldız neden teknik heyetin gazabına uğradı?

·11·Spor
Fransız yıldız neden teknik heyetin gazabına uğradı?

Real Madrid kampında teknik direktör José Mourinho ile takımın ana yıldızı Kylian Mbappé arasındaki gerilim tırmandı. Fransa Milli Takımı'ndaki sakatlığının ardından Madrid'e dönen forvet ile deneyimli Portekizli teknik adam arasında kapalı kapılar ardında çok ciddi ve sert bir yüzleşme yaşandı.

İspanya'nın güvenilir kaynaklarından gelen bilgilere göre, 'Los Blancos' teknik heyeti, Fransız yıldızın spor disiplini ve saha dışındaki davranışlarından dolayı ciddi endişe duyuyor.

Krizin başlangıcı: Milli takımdaki tartışma ve sakatlık

Fransa Milli Takımı formasıyla UEFA Uluslar Ligi kapsamında Türkiye'ye karşı oynanan ilk maçın ardından olaylar tırmandı:

  • Takımdan ayrılış: Mbappé, maç sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kampından erken ayrıldı ve iyileşme süreci için Madrid'e döndü;

  • Kulübün tepkisi: Real Madrid yönetimi ve teknik heyeti, oyuncunun iyileşme sürecine ciddiyetsiz yaklaşmasından, tıbbi talimatlara tam uymamasından ve saha dışındaki profesyonellikten uzak tavırlarından rahatsız oldu.

Kapalı kapılar ardındaki görüşme: 'Basın önünde seni korurum ama...'

Madrid Universal gazetesi, ünlü El Chiringuito programına dayandırdığı haberde, kulüp içinde gerçekleşen gizli görüşmenin detaylarını açıkladı:

  • Açık tepki: José Mourinho, Mbappé'yi odasına çağırarak sorumsuzluğu ve disiplinsizliği konusundaki sert itirazlarını yüzüne karşı dile getirdi;

  • Kesin uyarı: Portekizli 'The Special One', yıldız forvete taleplerini tavizsiz bir dille ileterek: Basın önünde seni korurum ama burada hayırifadeleriyle noktayı koydu.

Kritik sınav: Villarreal ile önemli maç

İç çekişmelerin gölgesinde Madrid ekibini La Liga'da ciddi bir sınav bekliyor:

  • 8. hafta karşılaşması: Real Madrid, 10 Ekim'de İspanya Ligi'nin sekizinci haftasında kendi sahasında tehlikeli rakiplerden Villarreal'i ağırlayacak;

  • Mbappé'nin durumu: Bu maç öncesinde Kylian Mbappénin kadroya alınıp alınmayacağı ve takım içindeki atmosfer dünya futbol kamuoyunun odağında.

Mourinho'nun bu kararlı duruşu, takım menfaatinin ve disiplinin her türlü yıldız statüsünden üstün olduğunu bir kez daha gösterdi. Fransız yıldızın bu uyarıya nasıl tepki vereceği, Real Madrid'in sezonun geri kalanındaki performansını doğrudan etkileyecek.

Real MadridJosé MourinhoKylian MbappéMilli TakımLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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