Kylian Mbappe El Clasico için korunuyor

Real Madrid forveti Kylian Mbappe, dizindeki sakatlık nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kalabilir. Teknik direktör Jose Mourinho, Fransız yıldızın tamamen iyileşmesini sağlamak için risk almamaya karar verdi ve oyuncunun dönüşünün ertelenmesi bekleniyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Goal.com'un haberine göre, bu sezona fantastik bir başlangıç yapan Kylian Mbappe, La Liga'da çıktığı maçlarda kalitesini kanıtladı. 7 gol ve 2 asistle takımın en golcü ismi haline geldi. Ancak bu etkileyici serisi, milli ara nedeniyle kesintiye uğradı.

Fransa milli takımı formasıyla Türkiye'ye karşı oynanan zorlu maçta galibiyet golünü atan forvet, dizinden sakatlanarak milli takım kampından erken ayrılmak zorunda kaldı. Ardından hemen Madrid'e dönen oyuncu, kulüp sağlık ekibinin gözetiminde rehabilitasyon sürecine başladı.

Temkinli yaklaşım ve tedavi süreci

İlk tıbbi tahminler, iyileşme sürecinin bir veya iki hafta süreceğini göstererek taraftarları umutlandırmıştı. Buna rağmen teknik direktör Jose Mourinho, lider oyuncusunu erkenden sahaya sürüp sakatlığını nüksettirmekten kaçınıyor. AS gazetesinin haberine göre, deneyimli çalıştırıcı futbolcuyu 10 Ekim'de Villarreal'e karşı oynanacak lig maçında dinlendirmeyi planlıyor.

Kulüp sağlık ekibi, Kylian Mbappe'nin dokuları tamamen iyileşene ve kendini rahat hissedene kadar onu resmi maçlarda oynatmama kararı aldı. Teknik heyet, oyuncunun hızı ve hücumdaki keskinliğini sezonun en kritik ve önemli karşılaşmalarına saklamayı öncelik olarak görüyor.

Barcelona ile büyük randevu

Tüm dikkatler, 25 Ekim'de kendi sahalarında ezeli rakipleri Barcelona'ya karşı oynayacakları ünlü El Clasico maçına çevrilmiş durumda. Mourinho, bu kritik mücadelede ana hücum silahının en üst seviyede hazır olmasını istiyor.

Teknik heyete göre, daha az riskli rakiplere karşı oynanan maçlarda riske girmeye gerek yok. Bu doğrultuda, Kylian Mbappe'nin erkenden sahalara dönmesinden ziyade, sezonun belirleyici döneminde tam formda sahaya çıkması kulüp için en önemli stratejik adım olarak değerlendiriliyor.