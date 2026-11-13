Mbappe ve Dembele krizi: Fransa milli takımı soyunma odasında neler oluyor?

Fransa milli takımı etrafındaki tartışmalar dinmiyor. Özellikle takım kaptanı ve yıldız forvet Kylian Mbappé'nin takım arkadaşları, özellikle Ousmane Dembélé ile olan ilişkilerinin son aylarda oldukça karmaşık bir hal aldığı ortaya çıktı. Saygın L'Equipe gazetesinin haberine göre, bu durum takım içindeki atmosferi ciddi şekilde etkiliyor.

«Altın Top» yarışı ve cevapsız kalan WhatsApp mesajı

Görünüşe göre, Real Madrid forveti Kylian Mbappé ile Ousmane Dembélé arasındaki «Altın Top» rekabeti durumu gerginleştirdi. Mbappé, bu anlaşmazlıkların milli takım soyunma odasındaki atmosfere ne derece etki edeceğini tam olarak kavrayamadı.

«Takım kaptanı, anlaşmazlıkların çözüldüğünü düşünüyordu (her ne kadar WhatsApp üzerinden gönderdiği mesaj cevapsız kalsa da) ve Dembélé'nin kendisine karşı olan tutumunu anlamlandıramadı. Bu tepkiyi duruma oranla aşırı buldu», — ifadeleri yer aldı.

Fransa milli takımındaki durum Temel detaylar ve faktörler Ana anlaşmazlık Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé arasındaki soğukluk Nedenlerden biri «Altın Top» rekabeti eksenindeki yanlış anlaşılmalar Mbappé'nin tavrı Son beş gün boyunca kendini takımdan soyutlayıp Olise ile yakınlaşması Ana zorluk Bu sorunları yeni teknik ekip (Zidane dönemi) liderliğinde çözmek

Takımdan kopuş ve beklenmedik tavır

Yaşanan soğukluk nedeniyle son beş gün boyunca Mbappé kendini takımdan daha izole bir şekilde tuttu ve sadece bazı arkadaşlarıyla, özellikle de Olise ile daha yakın bir ilişki kurabildi.

Sanki takımdan kopmuş gibi hisseden Mbappé, özel görüşmelerde takım arkadaşlarının veya teknik heyetin halini hatırını sormaya çalıştı. Ancak bu beklenmedik ilgi, takım içindeki bazı kişiler tarafından çıkarcılık veya yapay bir yakınlaşma çabası olarak algılanmış olabilir.

Uzmanlara göre, Mbappé ve Dembélé arasındaki bu tür ilişkilerin, takımın başına geçen Zidane dönemindeki en önemli ve hassas konulardan biri olacağı kesin.

Sizce yıldız futbolcular arasındaki bu tür kişisel anlaşmazlıklar ve rekabet, milli takımın sahadaki performansını ne kadar olumsuz etkileyebilir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!