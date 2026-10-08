Milyonlar destekledi ancak takım arkadaşları Cristiano Ronaldo'nun ses getiren paylaşımına tepkisiz kaldı

·26·Spor
Milyonlar destekledi ancak takım arkadaşları Cristiano Ronaldo'nun ses getiren paylaşımına tepkisiz kaldı

Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan açık çatışmanın ardından takım içindeki ortam daha da karmaşık bir hal aldı. 41 yaşındaki forvetin milli takım kampından olaylı bir şekilde ayrılması ve sosyal medyada yaptığı açıklama dünya genelinde milyonlarca insan tarafından desteklenirken, Portekiz milli takımı oyuncuları bu durumda tamamen sessiz kalmayı tercih etti.

Portekiz'in önde gelen spor gazetesi A Bola dikkat çektiği bu durum, soyunma odasında eski kaptan ile takım arkadaşları arasındaki bağların koptuğunu gösteriyor.

Tam sessizlik: «Ne bir beğeni ne de bir yorum var»

Gazetenin araştırması ve analizi, soyunma odasındaki beklenmedik tabloyu ortaya çıkardı:

  • Takım arkadaşlarından soğuk tavır: Portekiz milli takımı oyuncularından hiçbiri, Ronaldo'nun milli takımdan ayrılma nedenlerini açıkladığı gönderisini beğenmedi ve hiçbir yorum yapmadı;

  • Teknik direktörün tarafını tutmak: Analistler, futbolcuların bu tarafsız ve temkinli tavrını, teknik direktör Jorge Jesus'un kararlarına karşı çıkmama ve takımdaki yerlerini riske atmama isteğiyle açıklıyor;

  • Yalnız kalma riski: Uzun yıllar boyunca milli takımın tartışmasız lideri olan Cristiano, kendisi için en zor anlarda takım içinde yalnız kaldı.

Çatışmanın kronolojisi: 27 Eylül'deki maç ve tutulmayan sözler

Cristiano ile teknik direktör arasında alevlenen tartışmanın gerçek nedenleri şu şekilde gelişti:

  • Norveç maçı: 27 Eylül'de Norveç'e karşı oynanan maçta Jorge Jesus, 41 yaşındaki forveti sahaya sürmeme kararı aldı;

  • Kampı terk etmek: Teknik direktörün bu kararına öfkelenen Ronaldo, hemen milli takım kampını terk ederek kendi isteğiyle ayrıldı;

  • «Sözler tutulmadı»: Kısa süre sonra Cristiano resmi bir açıklama yaparak Jesus'u karşılıklı anlaşmaları bozmakla suçladı. Futbolcunun belirttiğine göre teknik direktör, basın toplantısında yüz yüze görüşmede anlaşılanların tamamen dışında ifadeler kullandı.

Taraftar rekoru: Küresel kitle efsanenin yanında

Milli takımdaki meslektaşları sessiz kalmayı tercih etse de, dünya çapındaki taraftarlar Cristiano'yu yalnız bırakmadı:

  • Instagram'da patlama: Ronaldo'nun sayfasında paylaşılan gönderi kısa sürede 18 milyondan fazla beğeni ve 62 binden fazla yorum topladı;

  • Facebook aktivitesi: Facebook platformunda da bu açıklamaya 1,5 milyondan fazla reaksiyon gösterildi ve 62 bine yakın yorum yapıldı;

  • Taraftarların bölünmesi: Sosyal medyadaki binlerce yorumda bir taraf Cristiano'nun büyük hizmetlerine saygı duymayan teknik direktörü kınarken, diğer taraf takım disiplininin her türlü yıldız statüsünden üstün olması gerektiğini hatırlatıyor.

Portekiz futbolunun simgesi haline gelen Cristiano Ronaldo'nun milli formayla muhtemel son adımlarının bu kadar soğuk ve tartışmalı bir ruhla geçmesi, uzmanlar ve taraftarlar tarafından derin bir üzüntüyle izleniyor.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortekiz Milli TakımıA BolaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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