Paxtakor, dış saha maçında Air Force'a yenilerek puan tablosunda geriledi

·12·Spor
Paxtakor, dış saha maçında Air Force'a yenilerek puan tablosunda geriledi

AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşamasının 3. haftası kapsamında Özbekistan Kupası sahibi Paxtakor deplasmanda Irak'ın Air Force takımına konuk oldu. Bağdat'ta oynanan karşılaşmada Taşkent ekibi beklenmedik bir şekilde 1-0'lık skorla mağlup oldu.

İlk iki haftada beraberlik alarak 2 puan toplayan 'aslanlar', bu mağlubiyetin ardından puan tablosunda 12. sıraya geriledi. Maç öncesi puansız şekilde son sırada (16. sıra) bulunan Irak kulübü ise puanını 3'e çıkararak 10. sıraya yükseldi.

Maçın kaderini belirleyen 70. dakika

Bağdat'taki karşılaşma gergin ve temkinli bir mücadeleyle başladı:

  • Iraklı yıldızlar eski kulüplerine karşı: Taşkent ekibinde Bashar Resan ve Ayman Hussein, kendi ülkelerinin kulübüne karşı maça ilk 11'de başladılar;

  • 70. dakika — Abdulamir'in belirleyici golü: Çekişmeli geçen mücadelenin 70. dakikasında ev sahibi ekibin kaptanı Saad Abdulamir skoru belirledi. Duran top sonrası oluşan karambolde Sanjar Kuvvatov'un kalesini havalandırmayı başardı;

  • Geciken değişiklikler: Kalan dakikalarda Kapadze'nin öğrencileri Hamdamov, Alijonov ve Chinedu'yu oyuna alarak baskıyı artırsa da skoru eşitlemeyi başaramadılar.

Elit ACL tablosundaki durum ve play-off tehlikesi

Bu sonuç, takımların kıta çapındaki hedeflerini önemli ölçüde etkiledi:

  • Paxtakor'un düşüşü: 3 maç sonunda 2 puanla yetinen başkent ekibi, play-off bölgesinin dışında kalarak tehlikeli 12. sıraya geriledi;

  • Air Force'un yükselişi: Üst üste iki mağlubiyetin ardından turnuvadaki ilk galibiyetini kutlayan ev sahibi ekip 10. sıraya yükseldi.

Elit ACL. 3. Hafta

Gösterge

Air Force (Irak)

Paxtakor (Özbekistan)

Skor

1

0

Gol

Saad Abdulamir (70)

Tablodaki yeri

10. sıra (3 puan)

12. sıra (2 puan)

Maç tarihi ve yeri

26 Ekim 2026

Bağdat, Irak

Kartlar

Budrama (82)

Bo‘riyev (31), Sobirxo‘jayev (78)

PaxtakorAFC Şampiyonlar LigiAir ForceÖzbekistanFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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