Sezonda 73 gol: Harry Kane, Londra'da Gerd Müller Ödülü'nü aldı

·75·Spor
Sezonda 73 gol: Harry Kane, Londra'da Gerd Müller Ödülü'nü aldı

Londra'daki görkemli Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenen Ballon d'Or 2026 töreninde sezonun en iyi golcüsü resmen açıklandı. Bayern Münih ve İngiltere milli takımı forveti Harry Kane 2025/26 sezonunun en üretken forveti olarak kabul edilerek efsanevi Gerd Müller Ödülü'nü(Gerd Müller Trophy) kazandı.

Bu ödül, yıl boyunca kulüp ve milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcuya veriliyor ve bu kez İngiliz golcünün rakipsiz performansı diğer adaylara şans tanımadı.

Fantastik verimlilik: 73 gol ve gol krallığının zirvesi

33 yaşındaki forvetin geride kalan sezondaki istatistikleri, modern futbol için eşsiz bir seviyeye ulaştı:

  • Sezon rekoru: Harry Kane, 2025/26 sezonunda kulüp ve milli takım formasıyla resmi müsabakalarda rakip kalelere toplam 73 gol atmayı başardı;

  • İstikrarlı performans: Forvet, Bundesliga, Avrupa kupaları ve uluslararası arenada istikrarlı bir golcülük sergileyerek takımının hücum hattındaki en büyük kozu haline geldi;

  • Sembolik takdir: Ödülün Münih kulübünün efsanesi Gerd Müller'in adını taşıması ve mevcut Bayern forveti tarafından kazanılması, etkinliğe özel bir tarihi anlam kattı.

Ballon d'Or 2026: Harry Kane ve Gerd Müller Ödülü

Gösterge

Detaylar

Ödül adı

Gerd Müller Ödülü (Gerd Müller Trophy)

Sahibi

Harry Kane (İngiltere / Bayern Münih)

Yaş

33 yaşında

Sezondaki gol sayısı

73 gol

Tören yeri

Palladium Tiyatrosu, Londra (Birleşik Krallık)

Ödül statüsü

2025/26 sezonunun en iyi golcüsü

Harry KaneBallon d'Or 2026Gerd Müller ÖdülüBayern MünihFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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