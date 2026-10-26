Britanyalı tasarımcılar satrancı dönen bir silindire taşıyarak yeni bir fikir sundu

·41·Teknoloji
Britanyalı tasarımcılar satrancı dönen bir silindire taşıyarak yeni bir fikir sundu

Britanya merkezli Design by Joffey tasarım stüdyosu, satranç oyununa yeni bir yaklaşım getiren sıra dışı bir proje sundu. Tasarımcılar, standart satranç tahtasını dönen silindir şeklinde bir enstalasyona dönüştürdüler. Bu konsept geleneksel oyun kurallarını değiştirebilir, ancak henüz yeni satranç için kesin kurallar geliştirilmedi.

Proje kapsamında standart satranç tahtası, silindirik bir heykel formunda yaratıldı. Satranç taşları ise hareket veya tahta döndürme sırasında yerlerinden düşmemeleri için mıknatıslarla donatıldı. Bu çözüm, taşların kavisli bir yüzeye sabitlenmesini ve oyunun bu şekilde devam ettirilmesini sağlıyor.

Silindirik tahtanın kendine has özelliği, oyuncuların tüm alanları aynı anda tam olarak görememesidir. Bu nedenle oyun durumunu takip etmek için tahtayı sürekli döndürmeleri gerekir. Tasarımcılar, tam da bu özellik aracılığıyla satrancın geleneksel mantığına yenilik getirmeyi hedefliyor.

Satranç taşlarının yapıştırıldığı mavi-beyaz kareli silindirik satranç tahtası.

Ancak bu fikrin pratikte nasıl uygulanabileceği henüz belirsiz. Yazarlar, silindir şeklindeki tahta için yeni oyun kuralları geliştirmediler. Bu yüzden taşların nasıl hareket ettirileceği, rakibe nasıl mat yapılacağı ve oyunun hangi düzende ilerleyeceği konusu açık kalıyor.

Set tasarımında da özel bir çözüm tercih edildi. Tasarımcılar, satrançta genellikle kullanılan siyah renk yerine mavi rengi kullandılar. Mavi ve beyaz renkler arasındaki kontrast, taşların birbirinden kolayca ayırt edilmesini sağlıyor. Aynı zamanda satranç taşlarının geleneksel görünümü korundu. Yani oyuncuların at, vezir ve diğer taşların şekillerini yeniden öğrenmelerine veya onları yeni baştan ezberlemelerine gerek yok.

Şimdilik bu proje sadece konsept aşamasında kalıyor. Seri üretime geçilmesi planlanmıyor. Bu nedenle satranç tutkunları yakın zamanda dönen silindirik bir tahtada oynama imkanına sahip olamayabilir.

Design by JoffeySatrançTasarımİnovasyonTeknoloji
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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