Unai Simón, Courtois ve Martínez'i geride bırakarak dünyanın 1 numaralı kalecisi oldu
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen prestijli Ballon d'Or 2026 ödül töreninde gezegenin en iyi kalecisinin ismi resmen açıklandı. Yılın en yetenekli eldivenine verilen efsanevi Yashin Ödülü (Yashin Trophy) İspanya milli takımı ve Athletic Bilbao'nun kalecisi Unai Simónlayık görüldü.
29 yaşındaki kalecinin yaz aylarındaki Dünya Kupası'nda sergilediği paha biçilmez ve güven veren performans, ona dünya futbolundaki en prestijli kalecilik ödülünü getirdi.
Dünya Kupası'nda sadece 1 gol: Simón'un tarihi başarısı
İspanyol kaleci, geride kalan sezonda özellikle milli takım formasıyla fenomenal bir istikrar sergiledi:
Dünya Şampiyonluğu: Unai Simón, İspanya milli takımıyla yazın düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı;
Demir savunma — sadece 1 gol: Turnuva boyunca rakipler, "La Furia Roja"nın kalesine sadece 1 kez gol atabildi. Simón'un kritik kurtarışları, milli takımın başarısının temel taşı oldu;
Rakipleri geride bırakmak: Oylama sonuçlarına göre İspanyol eldiven; Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martínez (Chelsea), Matvey Safonov (PSG) ve David Raya (Arsenal) gibi güçlü adayları geride bıraktı.
Cata Coll — kadın futbolunda yılın en iyi kalecisi
Törende kadın futbolunun en iyi kalecisi de unutulmadı:
Barcelona kalecisinin zaferi: Kadınlar kategorisindeki prestijli ödül, Katalan kulübü Barcelona'nın kalecisi Cata Collisimli oyuncuya verildi;
İspanyol kaleci okulunun hegemonyası: Her iki kategoride de (erkekler ve kadınlar) ödüllerin İspanyol kalecilere gitmesi, ülkenin bu pozisyondaki yüksek yetenek seviyesini bir kez daha kanıtladı.
Ballon d'Or 2026: Yashin Ödülü sonuçları
Gösterge
Detaylar
Ödül Adı
Yashin Ödülü (Yashin Trophy)
Erkeklerde kazanan
Unai Simón (Athletic Bilbao / İspanya)
Yaş
29 yaşında
Ana başarısı
Dünya şampiyonu (turnuvada sadece 1 gol yedi)
Geride kalan adaylar
T. Courtois, E. Martínez, M. Safonov, D. Raya
Kadınlarda kazanan
Cata Coll (Barcelona)
Tören yeri
Londra, Birleşik Krallık
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