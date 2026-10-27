Unai Simón, Courtois ve Martínez'i geride bırakarak dünyanın 1 numaralı kalecisi oldu

·1·Spor
Unai Simón, Courtois ve Martínez'i geride bırakarak dünyanın 1 numaralı kalecisi oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen prestijli Ballon d'Or 2026 ödül töreninde gezegenin en iyi kalecisinin ismi resmen açıklandı. Yılın en yetenekli eldivenine verilen efsanevi Yashin Ödülü (Yashin Trophy) İspanya milli takımı ve Athletic Bilbao'nun kalecisi Unai Simónlayık görüldü.

29 yaşındaki kalecinin yaz aylarındaki Dünya Kupası'nda sergilediği paha biçilmez ve güven veren performans, ona dünya futbolundaki en prestijli kalecilik ödülünü getirdi.

Dünya Kupası'nda sadece 1 gol: Simón'un tarihi başarısı

İspanyol kaleci, geride kalan sezonda özellikle milli takım formasıyla fenomenal bir istikrar sergiledi:

  • Dünya Şampiyonluğu: Unai Simón, İspanya milli takımıyla yazın düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı;

  • Demir savunma — sadece 1 gol: Turnuva boyunca rakipler, "La Furia Roja"nın kalesine sadece 1 kez gol atabildi. Simón'un kritik kurtarışları, milli takımın başarısının temel taşı oldu;

  • Rakipleri geride bırakmak: Oylama sonuçlarına göre İspanyol eldiven; Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martínez (Chelsea), Matvey Safonov (PSG) ve David Raya (Arsenal) gibi güçlü adayları geride bıraktı.

Cata Coll — kadın futbolunda yılın en iyi kalecisi

Törende kadın futbolunun en iyi kalecisi de unutulmadı:

  • Barcelona kalecisinin zaferi: Kadınlar kategorisindeki prestijli ödül, Katalan kulübü Barcelona'nın kalecisi Cata Collisimli oyuncuya verildi;

  • İspanyol kaleci okulunun hegemonyası: Her iki kategoride de (erkekler ve kadınlar) ödüllerin İspanyol kalecilere gitmesi, ülkenin bu pozisyondaki yüksek yetenek seviyesini bir kez daha kanıtladı.

Ballon d'Or 2026: Yashin Ödülü sonuçları

Gösterge

Detaylar

Ödül Adı

Yashin Ödülü (Yashin Trophy)

Erkeklerde kazanan

Unai Simón (Athletic Bilbao / İspanya)

Yaş

29 yaşında

Ana başarısı

Dünya şampiyonu (turnuvada sadece 1 gol yedi)

Geride kalan adaylar

T. Courtois, E. Martínez, M. Safonov, D. Raya

Kadınlarda kazanan

Cata Coll (Barcelona)

Tören yeri

Londra, Birleşik Krallık

Ballon d'Or 2026Yashin ÖdülüUnai SimónCata CollFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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