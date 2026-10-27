Islom Ismoilov, Al-Ittihad karşısındaki acı mağlubiyetin nedenlerini açıkladı

Rakibin yüksek becerisi: «Hızlı hücuma çıkarken biraz duraksamamızın sebebi, rakibin dünya çapındaki yıldızlardan oluşmasıdır. Büyük tecrübeye sahipler ve sahada alanları doğru kapatarak güçlü bir pres uyguladılar. Buna rağmen biz ilk yarıda ve maç boyunca birçok uygun fırsat yarattık»;

Hücumdaki sakatlıklar ve Forss: «Marushich ve Peritsa'nın sakatlıkları nedeniyle başka seçeneğimiz kalmamıştı; sadece Marcus Forss ve henüz bu seviyeye hazır olmayan genç bir forvetimiz vardı. Forss büyük bir pres yaptı, enerji tüketti. 10 puanlık sistemde performansını 7-8 puanla değerlendirebiliriz. Ona karşı oynayan Danilo Luis de sıradan bir futbolcu değil»;