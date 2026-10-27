Islom Ismoilov, Al-Ittihad karşısındaki acı mağlubiyetin nedenlerini açıkladı

·11·Spor
Islom Ismoilov, Al-Ittihad karşısındaki acı mağlubiyetin nedenlerini açıkladı

AFC Elit Asya Şampiyonlar Ligi 3. hafta kapsamında Fergana'da oynanan merkez maçta Neftchi, Suudi Arabistan'ın yıldızlarla dolu kulübü Al-Ittihad'a karşı 1-2'lik skorla acı bir mağlubiyet aldı. Maçın ardından Fergana ekibinin teknik direktörü Islombek Ismoilov basın toplantısına katılarak maçın gerçek yüzü, gollerdeki basit hatalar ve takımdaki kadro sorunları hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Teknik direktöre göre, Fergana ekibi sahada büyük bir efor sarf etti ve taktiksel açıdan dünya çapındaki rakibine karşı hiçbir şeyden geri kalmayarak en az bir puanı hak etti.

«Hiç yoktan goller yedik»: Teknik direktör mağlubiyetin faktörlerini sıraladı

Islom Ismoilov 90. dakikadaki serbest vuruş ve kaçırılan diğer pozisyonlar üzerinde özellikle durdu:

  • Mağlubiyeti hak etmeyen bir oyun: «Çok acı bir mağlubiyet oldu. Takımımız bunu hak etmedi. Futbolcularımız büyük bir iş çıkardı ancak son dakikalarda yediğimiz gol bizi puanlardan etti. En azından beraberlik olmalıydı»;

  • Basit hataların cezası: «Yediğimiz her iki gol de çok basit durumlarda gerçekleşti. İlk golde savunmacılarımızın topu kazanması gerekiyordu. Maçın sonunda ise neredeyse hiç yoktan kendimize gol getirdik. Rakip bile ileri çıkamıyordu ancak dengeyi kaybettiğimiz iki pozisyon pahalıya mal oldu»;

  • Yoğun takvim zorluğu: «Şu an çok zor bir süreçten geçiyoruz. Üç gün içinde en zor iki maçı oynadık; önce Paxtakor'a karşı, hemen ardından Al-Ittihad. Ancak durmayacağız, hataları analiz edip mücadeleye devam edeceğiz».

Kontra ataklar neden aksadı? Al-Ittihad yıldızları ve Forss'un durumu

Gazetecilerin hızlı kontra ataklardaki aksaklıklar ve Marcus Forss'un performansı hakkındaki sorularına teknik direktör açıkça yanıt verdi:

  • Rakibin yüksek becerisi: «Hızlı hücuma çıkarken biraz duraksamamızın sebebi, rakibin dünya çapındaki yıldızlardan oluşmasıdır. Büyük tecrübeye sahipler ve sahada alanları doğru kapatarak güçlü bir pres uyguladılar. Buna rağmen biz ilk yarıda ve maç boyunca birçok uygun fırsat yarattık»;

  • Hücumdaki sakatlıklar ve Forss: «Marushich ve Peritsa'nın sakatlıkları nedeniyle başka seçeneğimiz kalmamıştı; sadece Marcus Forss ve henüz bu seviyeye hazır olmayan genç bir forvetimiz vardı. Forss büyük bir pres yaptı, enerji tüketti. 10 puanlık sistemde performansını 7-8 puanla değerlendirebiliriz. Ona karşı oynayan Danilo Luis de sıradan bir futbolcu değil»;

  • «Neftchi» pes etmedi: «Rakip bizi tamamen mağlup etti diyemeyiz. Top kontrolü onlarda olabilir ama üstünlük bariz değildi. Bizim çocuklar her türlü rakiple başa baş mücadele edebileceklerini pratikte gösterdiler».

Islom Ismoilov'un basın toplantısı notları

Soru başlığı

Teknik direktörün ana görüşü

Maç sonucu

Mağlubiyet adaletsizdi, Neftchi en az beraberliği hak ediyordu

Yenen goller

Basit durumlar ve dikkatsizliğin sonucu

Futbolcuların fiziksel durumu

3 gün içinde Paxtakor ve Al-Ittihad ile çok zorlu maçlar oynandı

Marcus Forss'un performansı

7-8 puan; preste çok enerji harcadı

Kadro eksikleri

Marushich ve Peritsa sakatlık nedeniyle oynayamadı

Gelecek planları

Hatalar analiz edilecek ve turnuvada mücadeleye devam edilecek

NeftchiAl-IttihadAFC Elit Asya Şampiyonlar LigiIslombek IsmoilovFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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